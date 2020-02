Cinépolis: El llamado salvaje

By Franco

Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska durante la Fiebre del Oro a finales del s. XIX. Como novato de un grupo perros de trineo (y posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo.

Título Original: The call of the wild

Origen: Estados Unidos

Género: Aventura

Director: Chris Sanders

Actores: Harrison Ford, Dan Stevens, Colin Woodell, Karen Gillan, Omar Sy

Calificación: ATPR

Duración: 100 min.

Distribuidora: 20th Fox

