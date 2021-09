Inauguran apertura de la calle Saavedra

By Franco

El intendente Mariano Gaido, acompañado por el gobernador Omar Gutiérrez, inauguró esta mañana las obras de apertura de la calle Saavedra que une Lanín con el puente del arroyo Durán. Se trata de un punto neurálgico que permitirá conectar el sector sur con el resto de la ciudad.

El acto se llevó a cabo sobre el puente ubicado en Saavedra y el arroyo Durán, donde también participó junto a parte del gabinete municipal, el vicegobernador Marcos Koopmann.

En su alocución, el intendente resaltó que esta nueva obra del Plan Capital “genera que el barrio 127 Hectáreas, que necesitaba conectarse, ahora tenga esta vía de comunicación que permite rápidamente ante una emergencia poder tener fluidez en el tránsito”.

“Esta obra habla mucho de lo que es un trabajo en forma conjunta. Este puente en el que estamos hoy, es el que desarrollo la provincia a través de Recursos Hídricos” explicó Gaido tras resaltar que las obras que se ejecutaron en el Arroyo Durán “son de las más importantes que tiene la ciudad de Neuquén porque nos permiten encausar el agua proveniente de las lluvias intensas, que cada vez son más seguidas en la ciudad de Neuquén”.

El jefe comunal adelantó que la apertura de esta arteria es la primera etapa de la obra, ya que se va a continuar trabajando en la colocación de veredas e iluminación Led en de todo el sector.

“Son obras muy importantes que los y las vecinas esperaron muchísimo tiempo, pero que son parte de nuestro Plan Capital que nos brinda la posibilidad de obtener desarrollo económico y generar trabajo en la capital más joven, que más crece y qué más obras en ejecución tiene”, puntualizó Gaido.

El gobernador Omar Gutiérrez aseguró que “hay que construir con gestión y solución” y expresó que “disfruto de este trabajo en equipo hace varios años, de la apertura de Saavedra, de la decisión, de este gesto que tuvo la Policía de la Provincia de ceder el terreno y que hoy podamos estar conectando una nueva ciudad”.

El mandatario agradeció al equipo conformado por Provincia y Municipio, a las cooperativas, a las familias, a cada trabajador y trabajadora “por esta una nueva ciudad” y anunció nuevas obras como el saneamiento del Arroyo Durán “para preservar el medioambiente y generar desarrollo social”.

Por su parte Alejandro Nicola, secretario de Coordinación e Infraestructura, precisó que «esta obra que estamos inaugurando que comienza en calle Lanín y se extiende hasta Senguer, genera una nueva vía de comunicación para todos estos barrios, lo que va a dar cuenta de una mejora en los tiempos de traslado de las y los vecinos”.

El funcionario comentó que se ejecutó el corrimiento de la calle, el cordón cuneta y los pretiles -por seguridad del canal-. También señaló que se está estudiando la posibilidad de correr el canal hacia el oeste para generar la calle Saavedra completa.

Nicola señaló además otras iniciativas que se están desarrollando en el sector Sur: “Vamos a dar comienzo la semana próxima a las obras pluviales, de cloacas, agua y asfalto en la calle Ignacio Rivas; empezamos con el enripiado de la calle Anaya, tenemos el proyecto de la obra que vamos a realizar en calle Bejarano hasta el río y estamos terminando en Solalique”.

Jorge Salas, presidente de la comisión vecinal del barrio, agradeció al intendente por haber cumplido la promesa que asumió al principio de su gestión y agregó que la calle Saavedra “es importantísima por la seguridad que nos faltaba. No existía una vía para salir ante una emergencia o para los bomberos que no podían ingresar porque la calle no estaba habilitada al tránsito”