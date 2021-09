Gutierrez recomendó continuar con el uso del barbijo

Consideró que es importante hacerlo por los niños y adolescentes. Destacó el compromiso de la comunidad neuquina y señaló: “No nos vamos a descuidar ahora” cuando se está cerca de alcanzar la inmunidad colectiva.

“En el Cofesa (Consejo Federal de Salud) las provincias se han puesto de acuerdo en no sancionar a las personas que están sin barbijo al aire libre respetando la distancia”, sostuvo el gobernador Omar Gutiérrez respecto de la medida que regirá desde mañana, primero de octubre. “Mi opinión al respecto la he brindado y la vuelvo a brindar”, dijo y preguntó: “¿Por qué ayer tuvimos por primera vez, en más de un año, una curva de contagios de un dígito? Es fruto de una continuidad en los usos, hábitos y costumbres” para evitar contagios, respondió.

El gobernador hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa que ofreció, este jueves, en Casa de Gobierno y en la que se refirió a la imperiosa necesidad de cuidar a niños, niñas y adolescentes a quienes aún no les ha llegado la posibilidad de vacunarse. “Felicito y valoro que se siga utilizando el barbijo y es conveniente que lo sigamos utilizando como herramienta de prevención para no contagiarnos el COVID-19 hasta el día en que termine. Vamos a estar más cerca de ese día en la medida en que continuemos con los cuidados, mientras avanzamos en el proceso de inmunidad colectiva a través de la vacunación”.

“Ya estamos entre el 56 y el 57% del total de los habitantes de la provincia de Neuquén vacunados con ambas dosis (…) nosotros tenemos que llegar a un objetivo que es el 70 o 75% de la comunidad con el esquema completo –dijo-. ¿No les parece que tenemos que cuidar a los jóvenes que aún no han sido vacunados hasta que por lo menos hayamos construido ese porcentaje de inmunidad?”. También invitó a quienes tienen una sola dosis, a acercarse a los dispositivos de vacunación para completar esquemas.

“El barbijo es un medio, no es el fin –insistió Gutiérrez-; es una herramienta que se complementa con otros dispositivos. A los padres que tienen hijos que no se pudieron vacunar les pido que se sigan cuidando con el barbijo. Estamos por buen camino y ya he manifestado que en octubre vamos a llegar a ese 70 o 75% ¿Nos vamos a descuidar ahora cuando estamos llegando? No, tenemos que reforzar y cuidarnos”.

“Sé que llegan la primavera y el verano y se complica, pero también es la garantía de que todas nuestras actividades se puedan desarrollar. Sigamos haciendo los deberes para que nuestra juventud, niñez y adolescencia se pueda vacunar. La Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) está estudiando la posibilidad de aplicar las vacunas a los menores de 12 de años”, informó.

“Hay 20 millones de vacunas compradas al laboratorio Pfizer que están llegando entre esta semana, octubre y noviembre y tienen como destino a los menores de edad, con lo cual en los próximos días vamos a poder empezar a vacunar a partir de los 16, 15 y 14 años”, aseguró.

“Entonces –continuó- no hagamos del barbijo una discusión de una cátedra, tomémoslo como un elemento de solidaridad y sepamos que, si uno sale a caminar o a correr solo, puede estar sin barbijo; pero tiene que llevarlo porque si se encuentra con alguien y se pone a hablar, lo tiene que usar como también hay que usarlo para entrar a un comercio o para viajar en el transporte público”, enumeró.

Por último, expresó: “Creo que cada uno de nosotros, después de un año y medio, sabe dónde está el riesgo, y quiero agradecer y felicitar el comportamiento del pueblo de la provincia de Neuquén que ha permitido bajar esta curva de contagios”.