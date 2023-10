GUTIÉRREZ EXPRESÓ QUE VACA MUERTA NO SE PUEDE VENDER

El Gobernador sobre Vaca Muerta: “No se puede vender lo que es invendible”.

Con motivo de las repercusiones generadas por declaraciones del candidato a presidente Javier Milei sobre una posible venta de Vaca Muerta, el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, afirmó esta mañana que “no se puede vender lo que es invendible”. Y agregó que “no me parece adecuado que vengamos a decir que vamos a vender lo que es invendible, porque empezamos a generar un debate en retroceso y para atrás y estamos perdiendo tiempo”.

En este punto, precisó que “no sólo es invendible, es inajenable, es intransferible, es inembargable y además le corresponde y es pertenencia y lo administra el gobierno provincial, es un recurso natural. Entonces quien es candidato a presidente no puede decir que va a hacer algo con algo que en caso de ganar no le corresponde ni tiene competencia en su administración”.

Además, explicó que “de acuerdo a la ley 27007, de acuerdo a la legalidad, a la constitucionalidad, lo que puede hacer quien tiene su administración, pertenencia y propiedad, que es el gobierno de la provincia, es concesionar el acreaje, ese recurso natural, para su explotación durante 35 años. Y si al cabo de esos 35 años el concesionario quiere continuar un tiempo más, tiene la posibilidad de pedir la prórroga por 10 años. Entonces no se puede vender y la propiedad y la administración y los recursos”.

Gutiérrez expresó que “me parece importante aclarar esto para que el debate vaya en otro sentido. Por ejemplo, hay quienes propician la privatización de YPF y hay quienes propician la no privatización de YPF. Bueno, ese es un debate sano que se puede hacer. Pero lo que no podemos andar perdiendo el tiempo es en cuestiones que ya están saldadas”.

Por último, destacó el rol de los trabajadores. “Vaca Muerta yo creo que principalmente tiene un gran actor, que es el trabajador. El trabajador, si no hubiese llevado adelante el proceso de aprendizaje de un nuevo oficio, no hubiésemos podido desarrollar Vaca Muerta. Entonces, verdaderamente el trabajador y la trabajadora que está vinculado a la actividad del petróleo y el gas en el desarrollo de Vaca Muerta es imprescindible”, indicó. Agregó que “yo creo que ellos sienten a la hora de votar, que tienen la posibilidad de expresarse con máxima libertad porque saben que son fundamentales para desarrollar Vaca Muerta, Vaca Muerta es una consecuencia de ellos mismos, primariamente. Y esto hay que dejarlo aclarado”.

Finalmente, expresó que “tengamos en cuenta que se habla de Vaca Muerta, pero no son todos trabajadores y trabajadoras nacidas en las ciudades y pueblos de Vaca Muerta. Han venido de otros lugares, tienen otra trayectoria, tienen otra historia, pero vayan a saber por qué también el que tiene un desarraigo de su lugar de origen porque no encontró las posibilidades de desarrollarse, no es que no quiso seguir viviendo donde vivía, es que no pudo, quizás, seguir viviendo y tuvo que migrar hacia algún lugar de manera forzosa. Y encontró destino, encontró futuro en la provincia de Neuquén, que es una de las provincias que más crece, que tiene certezas, que tiene seguridad”.