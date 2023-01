GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Secuela de ‘El gato con botas’ (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas…

Título Original: Puss in Boots: The Last Wish

Origen: USA

Género: Animación, Aventura, Comedia, Familia, Fantasía, Drama

Director: Joel Crawford

Actores: Antonio Banderas, Florence Pugh, Salma Hayek, Olivia Colman, Wagner Moura, Ray Winstone, John Mulaney, Da’Vine Joy Randolph, Anthony Mendez, Samson Kayo

Calificación: ATP

Duración: 103 min.

Distribuidora: UIP

Conseguí tu entrada en Cinépolis haciendo click aquí!