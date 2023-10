GAIDO MANIFESTÓ CELEBRAR LA DEMOCRACIA DE VOTAR

By Florencia

Gaido fue a votar junto a su familia.

El intendente Mariano Gaido como de costumbre junto a sus hijos, Nazarena y Mateo, emitió este domingo su voto en el marco de las elecciones presidenciales en el colegio N°67 de la ciudad de Neuquén.

Previo a votar, en declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar, expresó que “es un día de festejo de la democracia, en el 40 aniversario, y estamos hablando de un país que mira el futuro, con expectativa y respeto a las distintas opiniones”.

Contó que como ya es una tradición familiar se acercó a votar con sus hijos “en este día tan importante para la democracia, donde estamos eligiendo a nuestras autoridades a nivel nacional”, y comentó que fue recibido por las y los vecinos “con un gran cariño”.

“Nosotros siempre tenemos la bandera de la defensa de lo nuestro, la de cuidar a Neuquén y a nuestros trabajadores”, resaltó.

“Siempre me considero un demócrata, no he vetado una sola ordenanza, trabajé muchísimo por los consensos con distintas fuerzas políticas, la herramienta del diálogo ha sido mi bandera y en este 40 aniversario que se está eligiendo presidente creo que hay que revalorizar la democracia”, sostuvo y reflexionó el jefe comunal.

También observó una gran participación de las y los vecinos en las urnas: “Neuquén es la primera, es la que más crece, la que más desarrollo tiene y la que le brinda una oportunidad y le pone el hombro al país, eso hay que ponerlo sobre la mesa siempre. Yo estoy orgulloso de los neuquinos, de las empresas locales, de las familias neuquinas, de todos”.

Por último, Gaido contó que continuó su día con su familia y recorriendo las escuelas “viendo que todo funcione bien, trabajando con todo el equipo de la Municipalidad para que todo esté en perfecto estado, colaborando con la policía, la gendarmería y el ejército que es nuestra función”.