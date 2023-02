GAIDO DIO INICIO AL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS

En el Concejo Deliberante de Neuquén , el Intendente dio apertura al periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

El intendente Mariano dio inicio esta mañana al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante donde hizo un repaso de sus tres años de gestión e importantes anuncios para la ciudad entre los que incluyó grandes obras y nuevos proyectos de ordenanzas.

El jefe comunal arribó al recinto como cada 15 de febrero. Lo hizo en compañía del gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann, ministros, el gabinete municipal, concejales y vecinos que siguieron la sesión desde la calle.

Para comenzar, Gaido recordó la pandemia que se desató a poco de iniciar su gestión y destacó que durante ese período el equipo municipal se desplegó en las calles con distintas acciones y sostuvo que “esta apasionante tarea la llevó adelante siguiendo una de las enseñanzas más importantes que me dejó mi padre: No es lo mismo estar que no estar. Cuando la realidad se presentó impensada, y la pandemia de Covid- 19 cambiaba rotundamente los planes, no dudamos, estuvimos presentes en el territorio acompañando al Sistema de Salud Provincial, a los comerciantes y a cada ciudadano con decisiones y acciones que nos permitieron proteger la vida y reactivar la economía local”.

Así, destacó acciones como el trabajo de la Municipalidad en el Plan DetectAr, en la vacunación, las continuas desinfecciones o la implementación del boleto gratuito a trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario.

Luego, Gaido señaló que este cuarto año de su gestión “en lo personal lo vivo con el mismo entusiasmo, compromiso y humildad del primer día, apuntalándome en el gran equipo que me rodea y encontrando en el cariño y apoyo de las y los neuquinos la inspiración y la fuerza para conducir este proyecto”.

Realizó importantes anuncios para la ciudad

Entre los anuncios, Gaido dijo que presentará un proyecto de ordenanza que “regula firmemente el uso de la licencia para los funcionarios con cargos políticos que se presenten como candidatos. Así, evitaremos que los que se creen más vivos, no perjudiquen con campañas políticas las acciones cotidianas de una gestión”.

“Vamos a tomar una licencia para ser candidatos y poder llevar la plataforma de gobierno y que cada uno pueda tomarlo de forma igualitaria, una metodología de transparencia y de orden público”, declaró el jefe comunal quien anticipó que adherirá a esta medida para poder continuar con la campaña electoral.

Luego, anticipó la creación de 8.000 lotes con servicios que estarán ubicados en las tierras del nuevo ejido ubicado entre Colonia Nueva Esperanza y el perilago del Mari Menuco y dijo que la cuestión habitacional será fundamental en toda su gestión.

También comprometió la creación de un nuevo parque industrial, el cual ya fue aprobado por ordenanza, que será licitado en el primer semestre de este año, y que tendrá una capacidad para más de 1000 empresas en un predio de 1000 hectáreas.

Además, anunció la creación de un Parque Solar de energías renovables, que abastecerá a un tercio de la ciudad de Neuquén, “para lo cual ya estamos presentando el proyecto de ordenanza para su instalación en este nuevo sector de la ciudad. Esta enorme tarea la hacemos de la mano de CALF y la empresa sanjuanina EPSE”, describió.

En otro tramo de su discurso, habló sobre la creación de un parque lindero al lago Mari Menuco, con una superficie aproximada de 200 hectáreas que se transformará en un nuevo pulmón verde en la ciudad.

Gaido precisó que en la actualidad la ciudad tiene 12.500 hectáreas dentro del ejido, y estas 8 mil, que a través de la Ley Provincial 3332 la ciudad incrementó su territorio en un 60%. Esta porción de tierra se ubica entre Colonia Nueva Esperanza y el perilago del Mari Menuco, y la atraviesa la Ruta 67, que va a ser la más importante de la provincia en relación a Vaca Muerta.

“Esta es la ruta que necesita la provincia y las localidades como Centenario y Neuquén capital asique agradezco la inversión por parte del gobierno provincial en el marco del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial .Esta obra es muy importante para la ciudad porque permite la modernización del acceso a la ampliación del ejido urbano”, aseguró y resaltó que “esto es planificar la ciudad en equipo, con una mirada integradora y a futuro”.

Otro de los anuncios que recibió la ovación de los presentes fue la propuesta del traslado del aeropuerto de la ciudad, “para contar con uno que se adapte a las necesidades de las nuevas industrias de cara al desarrollo de Vaca Muerta”.

Gaido dijo también que se ocupará de sanear una situación ambiental crítica y tristemente histórica, “haremos las obras necesarias para asegurar que el vertido cero sea una realidad en la ciudad. Queremos nuestros ríos Limay y Neuquén libres de toda contaminación”.

“Se vienen obras que van a cambiar la fisonomía de la ciudad, necesarias para una metrópolis, como la transformación de toda la Avenida Mosconi, como un gran corredor de cuatro carriles por lado que será única en la Patagonia”, agregó. En este sentido, dijo que los trabajos resolverán el escurrimiento del agua y le darán jerarquía a la ciudad.

Además comprometió que durante su gestión hará la Mega Obra Cultural, de capacitación y turística que es un nuevo Centro Cultural “Confluencia” que se ubicará en el sector Oeste del Parque Central, y contará con una sala principal con capacidad para 1200 personas”.

En otro tramo de su discurso, el intendente señaló que la ampliación del ejido, “abre la puerta a que se consolide en toda la provincia la economía del conocimiento, la revolución industrial y la tecnología aplicada a actividades generando trabajo, y me refiero con esto al desarrollo del Polo Tecnológico”.

En este sentido, el jefe comunal detalló que “en 2022 llevamos adelante la firma de convenios con estas instituciones educativas que se instalaran en el sector construyendo sus sedes y agregándole valor al área” Estos convenios se rubricaron con las Universidades de Flores; Tecnología Nacional, con el Centro de Robótica”.

Por otro lado, dijo que impulsará mediante un proyecto de ordenanza la adhesión a la ley provincial que impulsó el vicegobernador Koopmann para eximir el pago de ganancias a trabajadores municipales.

“Dejamos atrás una etapa de incertidumbre, teniendo hoy nuestro Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) con cuentas saneadas, y el déficit de 73 millones de pesos que tenía cuando llegamos, ya es historia. Las y los jubilados municipales gozan de tranquilidad”, recordó en relación a las condiciones de las y los trabajadores municipales.

El intendente también anunció la creación de un nuevo Parque Deportivo que incluirá un estadio único con capacidad para 40.000 personas, naves deportivas, albergues y playones en el predio que ocupaba el basurero petrolero Comarsa y afirmó que es importante “que no vuelva a suceder nunca más que Neuquén tenga un área con un pasivo ambiental. Ese espacio le pertenece a la ciudad para desarrollar un estadio deportivo”.

Por otro lado, dijo que continuará con los planes Dale Gas y Dale Luz para dotar de infraestructura básica a tomas de la ciudad y que este año culminarán con todos los barrios que quedaron pendientes: “Estas políticas sociales llegaron para quedarse”, aseveró.

En este marco, subrayó que “las obras en la ciudad de Neuquén las llevan adelante empresas neuquinas, se terminaron las empresas de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba, en Neuquén las hacen los neuquinos”.