FELIZ CUMPLEAÑOS NEUQUÉN

Se inauguraron dos grandes obras en el Parque Industrial.

Los 119 años de la ciudad de Neuquén se celebraron en Parque Industrial. Allí, y por primera vez en la historia, la Municipalidad de Neuquén concretó dos grandes obras que transformarán la vida diaria de los vecinos y vecinas del barrio. Esta mañana, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Omar Gutiérrez, cortaron las cintas inaugurales del Parque la Familia y del SAF (Salón de Actividad Física), dos espacios que abrirán las puertas a la recreación, al deporte y al encuentro.

Las celebraciones por el aniversario comenzaron muy temprano con la colocación de una ofrenda floral en honor a los pioneros en el Monolito fundacional, y de allí las autoridades municipales, provinciales y nacionales se trasladaron a Parque Industrial, donde cientos de vecinos y vecinas acompañaron el acontecimiento y no perdieron la oportunidad de cantar un feliz cumpleaños a la capital neuquina.

El principal orador del acto fue el intendente Mariano Gaido, quien a la hora de hablar puso en valor a los vecinos y vecinas que extendieron su confianza en la última elección para llevar adelante la transformación y el futuro de la ciudad de Neuquén.

“Me considero un demócrata, no he vetado una sola ordenanza en el marco del respeto a la división de poderes y a pensar diferente”, destacó.

Y aludiendo a estos 40 años de democracia, recordó a Noemí Labrune como una gran defensora de los derechos humanos y pidió un minuto de aplausos en su memoria.

También aludió al espacio relevante que tiene la juventud en su administración para el futuro de la capital neuquina, pero destacando a la vez a todos quienes recibieron la Llave de la Ciudad porque hacen “a la historia y al presente de Neuquén”.

En su alocución no dejó pasar por alto, uno de los cambios más significativos para los vecinos y vecinas que tuvo la ciudad en los últimos tiempos y fue la llegada de COLE, “implementamos transformación absoluta en el transporte público de la ciudad”.

“Teníamos un inconveniente y era que el colectivo no funcionaba, que no llegaba a tiempo, que aquellos que lo utilizaban no tenían expectativa, no tenían esperanza. Fue así que tomamos la decisión con la provincia y juntos con Omar -Gutiérrez-, trabajar en el desarrollo del mejor transporte público del país. COLE llegó para quedarse y hoy lo vemos como transita por lugares donde antes nunca llegaba con sus 180 unidades nuevas cero kilómetro. De manera orgullosa podemos decir, palabra cumplida”, recalcó el jefe comunal.

“Neuquén tiene el mejor transporte público del país, pero la política que creo y considero que fue la más importante que puse en marcha como intendente de la ciudad en estos tres años y ocho meses, que fue el boleto estudiantil gratuito, una herramienta esencial para acompañar la educación desde la Municipalidad”, reflexionó.

A esto sumó, los 70 kilómetros de bicisendas, y la llegada del tren a la ciudad que desde 1990 había dejado de transitar.” Volvió el tren a la ciudad y hoy es un transporte público esencial y fundamental con sus apeaderos que permiten la conectividad desde Plottier hasta el centro de Neuquén”.

En otro tramo de su discurso se refirió “al crecimiento exponencial tiene la región y la capital” con el desarrollo de Vaca Muerta. “Para acompañar ese crecimiento tenemos que realizar las obras que necesita la ciudad y que desarrollen su potencial”, afirmó el intendente.

“Lo importante de todo esto es que defendamos el trabajo neuquino, el futuro neuquino, las empresas neuquinas. Primero tiene que ser para nuestra gente, el crecimiento y el desarrollo”, agregó.

Y en este marco hizo un fuerte hincapié en todo lo que da la capital al país, porque “ha hecho un esfuerzo importante en la historia por toda la provincia. Allá en el 94 se generó la ley de Coparticipación, y fue la ciudad de Neuquén la que cedió el 4,2% para que, desde la capital, toda la provincia tenga un desarrollo”.

Y llevó su reflexión a números concretos: “Esto significa, a valores de hoy, 250 millones de pesos mensuales, 87.000 millones de pesos lo que hemos distribuido desde la capital para el desarrollo de toda la provincia”.

Además, hizo un repaso por las obras realizadas en su gestión y que la transformaron. Destacó que cada uno de los proyectos con los que se comprometió en la plataforma de gobierno se cumplieron y son una realidad en la capital neuquina.

Y nombró alguna de las obras que son palabra cumplida: “La ejecución de 3.500 lotes con servicios y vamos a seguir profundizando esta política con 5.000 lotes más; se regularizaron y llevaron los servicios esenciales a distintos sectores de capital neuquina; la apertura de las costas de los ríos Neuquén y Limay para el disfrute gratuito de la ciudadanía, el desarrollo de 27 kilómetros de paseo costero que genera turismo y la oportunidad de tener trabajo y desarrollo económico”. Recordó la importancia el plan Dale Gas y el desarrollo de loteos con servicio.

“Neuquén paso de pueblo a ciudad y ahora en una gran metrópolis que necesita pensar en loteos con servicios, en un parque industrial y una planta solar, en un Polo Científico Tecnológico que pensará a Vaca muerta desde la ciudad de Neuquén, se termina pensarla desde Buenos Aires”, garantizó luego.

Del plan urbanístico anticipó la creación de 20 nuevas avenidas, como Crouzeilles, Obrero Argentino, Los Paraísos, 1° de Enero y Río Senguer, y la pronta inauguración de un polideportivo en Confluencia, “continuaremos con otro en Canal V y en Melipal, como lo estamos haciendo en el barrio Hi.Be.Pa“.

“El Parque de la Ciudadanía y la puesta en valor de la confluencia de los ríos van a potenciar definitivamente a la ciudad”, sostuvo. “Neuquén –siguió- tiene un desarrollo y un futuro enorme dado principalmente por el valor de la palabra. Hoy me encuentro aquí, en el Parque de la Familia, y el polideportivo techado que da la oportunidad a las y los chicos las mismas oportunidades, son obras de estricta justicia social”.

Además, reveló que en su viaje a Estados Unidos presentará la propuesta de creación de un gran parque industrial con capacidad para mil empresas “para generar más trabajo y empleo neuquino”.

“Vamos a generar también un parque solar que producirá energía limpia y 100 megas se destinarán al parque industrial”, anticipó el intendente, tras remarcar la decisión de mantener el boleto estudiantil gratuito y destacar el acercamiento entre la Municipalidad y la Universidad Nacional del Comahue.

Como cierre de su discurso, alentó a seguir trabajando en equipo por la ciudad y afirmó: “Los sueños se pueden cumplir y el futuro es fruto de cada uno de ustedes. Me comprometo como intendente a que en los próximos cuatro años y con la responsabilidad que significa llevar adelante una ciudad, que vamos a cumplir cada uno de los compromisos que tenemos. ¡Feliz cumpleaños Neuquén!”, dijo y celebró por las dos nuevas obras que ya disfrutan los neuquinos: “Quedan inauguradas estas obras, palabra cumplida, que no es poco hoy en la política argentina”.

Gutiérrez comenzó destacando que “Neuquén es la ciudad que está insertando a la provincia en la economía del conocimiento, la innovación y tecnología con un parque tecnológico y con una escuela de robótica”. También, haciendo a alusión a la inauguración del SAF en Parque Industrial resaltó el trabajo que se hizo junto a la ciudad en la construcción de infraestructura deportiva en distintos puntos de la capital neuquina

“Mariano (Gaido) está transformando a Neuquén en una de las principales 10 ciudades del país, propiciando y fortaleciendo la identidad neuquina”, sostuvo Gutiérrez. “Acá no hubo grieta ni confrontación con Mariano, acá hubo coincidencia y la firme decisión de transformar una ciudad”, agregó el mandatario provincial.

Jorge Rey, Defensor del Pueblo, quien ha sido uno de los pilares en la lucha por los derechos de los vecinos y vecinas de Parque Industrial, resaltó notablemente emocionado que “esto no es casualidad, esto es obra de la causalidad”.

“Soñábamos con este espacio porque no teníamos un lugar, se trabajó para lograr que este barrio tuviera una transformación trascendental y se viviera de una manera maravillosa, había muchos vecinos que no creían, pero nosotros tuvimos confianza y lo planteamos como una necesidad y se concretó”.

“Ha sido un barrio postergado y con falta de identidad para poder referenciarse pero el intendente Gaido prometió una cancha de fútbol sintético y luego redobló la apuesta al idear no solo la cancha para los chicos que no tenían a donde jugar, sino un Parque de la Familia donde se pueda integrar a todas las familias de zonas aledañas, y un Salón de Actividad Física”

“Esto se logra por el trabajo en equipo y la comprensión de las necesidades de los vecinos que se dignifican a través de las obras”, afirmó Rey.

El vecinalista Daniel Sepúlveda recordó el origen de Ciudad Industrial y las aspiraciones de las y los vecinos, “estamos felices de inaugurar esto y estamos agradecidos con Mariano (Gaido) por haber mirado al barrio de otra manera, de una manera inclusiva”.

En el acto aniversario de la ciudad, la presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos en Neuquén, Sara Mansilla, recordó a la militante de los derechos humanos Noemí Labrune, fallecida hace unos días. También evocó que Parque Industrial fue el lugar que el primer obispo de Neuquén, Jaime De Nevares, eligió para vivir. Y evocó cuando juntas fueron a ver a Gaido para reclamar atención y servicios para los que menos tienen, “a este raro intendente”, dijo, en alusión a que cumplió lo comprometido.