Familias del barrio Confluencia avanzan hacia la titularidad de su tierras

By Daniela

La Municipalidad de Neuquén entregó esta mañana 50 certificados de regularización a familias del barrio Confluencia. “Seguimos con el plan de regularización dominial que está llevando adelante el intendente Mariano Gaido en diferentes barrios y en este caso estamos en Paimun y Boerr en un sector con vecinos y vecinas que desde hace muchos años esperan por esto”, dijo Hernán Ruiz, subsecretario de Tierras.

Destacó que este paso es fundamental para que las familias puedan regularizar los servicios, y avanzar en la propiedad de su tierra. “Ya se inician los trabajos con Calf y en enero ya contarán con el servicio, y luego se irá avanzando con el resto”.

Luego del acto de entrega de los certificados, que se desarrolló en el barrio, los vecinos agradecieron el trabajo realizado desde la Municipalidad. “Para mí es un sueño cumplido”, expresó Diego, uno de los beneficiarios, y continuó: “Durante muchos años no se veía este horizonte, y hoy, que llegue de la mano de Mariano (Gaido) es plasmar el derecho en una plataforma y no en palabras como estábamos acostumbrados”. “Se me cumplió un derecho”, dijo agradecido.

“Estoy muy contenta, fueron muchos años de lucha junto al municipio y al área de Tierras, que nos ayudó muchísimo y nos extendió su mano”, expresó Nelva, una de las vecinas. “Estamos muy contentos por este progreso”, sumó al mismo tiempo que contó que son un sector muy unido.

Alejandro, quien se presentó como uno de los primeros pobladores, recordó que hace casi 20 años llegó al lugar. “Me acuerdo que teníamos solo un caminito para llegar, y yo pensaba y soñaba con lo lindo sería que acá se hiciese un barrio, pasaron los años y este sueño se cumplió”, dijo emocionado y agradeció al municipio neuquino y al intendente por las gestiones y el trabajo realizado.