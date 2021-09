Explicaron la situación en Mari Menuco

By Franco

Afirmó que la pretensión de la comunidad Kaxipayiñ no tiene respaldo legal. “No había ocupación efectiva” de esa comunidad en la zona, aseguró Jorge Lara.

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia del Neuquén, Jorge Lara, se refirió esta mañana a la decisión de la comunidad mapuche Kaxipayiñ de otorgar “permisos” y “anotar” a quienes circulen rumbo al Club de Caza y Pesca del lago Mari Menuco.

“Hay comunicación” permanente (con dicha comunidad) y “me llama la atención una intimidación de formar una aduana para ingresar a un club”, dijo Lara y agregó: “No tengo ningún problema en dialogar, esto es nuevo y ellos saben que todavía Nación no firmó el nuevo relevamiento” de tierras. “No tengo problemas en sentarme con ellos y decirles esta no es la vía”, señaló.

Durante una entrevista con una radio de la ciudad de Neuquén, Lara dijo que desde la secretaría que conduce “hablamos siempre con esta comunidad y con todas las comunidades”.

“Hablamos por teléfono cuando hace falta, cuando me requieren o cuando tenemos que buscar alguna solución a los puntos de conflicto que plantean, diría, en forma permanente”, sostuvo y dijo que los terrenos que pretende la comunidad y que aislarían literalmente el ingreso al club son precisamente eso, “una pretensión”.

“Ellos han marcado hasta dentro del lago mismo en la primera instancia que hubo del relevamiento y que se concluyó en su momento por la finalización de los mandatos”, sostuvo el funcionario; y acotó que ahora “está la discusión con Nación sobre un nuevo tratamiento de cómo se va a financiar la continuidad de los relevamientos”.

Lara explicó que “una cosa es que la comunidad marque lo que pretende” y otra cosa es acreditar la propiedad. “Tiene que probar que había, al 2006, ocupación pacífica, y como en ese lugar no hay ocupación pacífica no se terminó ese relevamiento”; es decir “no había ocupación efectiva”. La comunidad esgrime que son territorios ancestrales, pero no está acreditado según lo exigen las leyes en vigencia.