Explican el corte de energía eléctrica a Fasinpat

El organismo recordó que la fábrica ubicada en el Parque Industrial Neuquén adeuda cerca de 270 millones de pesos y no presentó alternativas para regularizar la situación.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que el corte de energía a Fasinpat se enmarca en el plan de regularización de deudas que está llevando adelante el organismo, por el cual ha intimado a una cantidad importante de clientes de distinta categoría en toda la provincia. Como parte de esta iniciativa, el viernes 9 de abril se interrumpió el servicio eléctrico a la fábrica Fasinpat (ex Zanón), que mantiene una deuda de alrededor de 270 millones de pesos.

Dentro del plan de regularización -imprescindible para la sustentabilidad del EPEN- se cortó el servicio a otros clientes (grandes, medianos, empresas y residenciales), la mayoría de los cuales se presentó a regularizar su situación. No obstante, la conducción de Fasinpat no respondió a las intimaciones formales, pese a que hace más de cinco años que no realiza pago alguno, y adeuda incluso facturas de hace diez años.

Las autoridades del EPEN mantuvieron reuniones el viernes y el sábado pasados con representantes de Fasinpat, quienes manifestaron que no tienen dinero para hacer frente a la deuda y no realizaron ninguna propuesta.

Dadas las distintas amenazas y mensajes intimidatorios recibidos, responsabilizamos a la conducción de Fasinpat ante cualquier afectación del servicio o daños que pudieran ocasionarse a cualquiera de nuestras instalaciones.

La suspensión del servicio a la ex Zanón se da en el marco de una histórica moratoria lanzada por el EPEN, que obtuvo muy buenos resultados. En total se realizaron más de 25.000 intimaciones y avisos de pago, entre ellos a 3.360 grandes y medianos clientes.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén agradece el esfuerzo de sus usuarios de toda la provincia que mantuvieron el pago de su factura, y a aquellos que en dentro de la moratoria se acercaron a las oficinas de las distintas localidades, o realizaron los trámites a través de la página web para regularizar su situación.

