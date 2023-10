EXITOSO NEUQUÉN ENHEBRA

By Florencia

Una vez más el diseño local deslumbró la pasarela.

El color y el diseño local ocuparon la pasarela de la séptima edición de Neuquén Enhebra, uno de los desfiles de moda más convocantes de la región. El evento comenzó el viernes a las 19 en el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén (MNBA) y fue organizado por la secretaría de Cultura, Capacitación y Empleo en conjunto al Instituto Visso, y con el apoyo de la Legislatura.

Finalizado el desfile, la secretaria de Cultura, Capacitación y Empleo, María Pasqualini, expresó que “lo que acabamos de vivir es mágico”, y enfatizó que esta séptima edición “que tiene la particularidad de poner en valor a los diseñadores locales reconocidos pero que también abraza al diseñador emergente al que tiene otro concepto, que piensa en la moda sustentable y circular”.

A lo que comentó que “queremos hacer un próximo desfile específico de diseño sustentable”.

“Este desfile corrió los límites de la ciudad, ya tiene diseñadores regionales”, resaltó la funcionaria y agregó que “nos queda la asignatura pendiente de un desfile con toda fibra neuquina y diseño neuquino”.

“Siempre hay espacio para un diseñador nuevo”, añadió y resaltó que es un evento público privado “lo que es muy importante porque fortalece a la ciudad”.

“Es un proyecto abierto que no tiene encasillamientos, tenemos Neuquén Enhebra para rato”, dijo, por último, Pasqualini.

La actividad contó con la musicalización de la DJ Melaneth y hubo una performance llamada “Bloom”.

Por su parte, la subsecretaria de Cultura, Cintia Rojas, explicó que para llevar adelante el evento “comenzamos a pensar que queríamos llevar a cabo para la temporada primavera-verano así que realizamos la convocatoria, se inscribieron once diseñadores, y empezamos a pensar en esta performance”.

“Vemos que Enhebra no tiene límites y esto va marcando un rumbo”, aseguró la subsecretaria.

El desfile abarcó desde diseños de autor hasta moda urbana, con propuestas que van desde prendas sin género y oversize hasta colecciones recicladas y todas las tendencias de la primavera verano 2023-2024.

Los once diseñadores que participaron fueron Marianela Tisberger Zuain, Paulina Di Santo, Lorentrue, Paihuen, Salvaje, Jeanstonic, Luz Arpajou, Helga Knaus, Howl, Just be y Nicomil.