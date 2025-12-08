spot_img
lunes, diciembre 8, 2025
Eventos y fiestas impulsaron la ocupación turística

TURISMO
Less than 1 min.lectura

La Provincia cerró el fin de semana largo con un nivel de ocupación turística del 65%, según el relevamiento preliminar del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. El cálculo contempla solo los establecimientos habilitados y los datos enviados por los municipios.

En Villa La Angostura, la realización de El Cruce impulsó la ocupación por encima del 70%. En Aluminé, la Fiesta de la Cerveza elevó el movimiento al 90%, mientras que Copahue alcanzó el 100% por la temporada termal. Caviahue registró un 70% y Pehuenia–Moquehue llegó al 56% con el 1° Duatlón Tierras Milenarias.

En San Martín de los Andes, la competencia Zona 5 MTB Race llevó la ocupación al 65%. En la capital neuquina y en Junín de los Andes, el registro se mantuvo en el 50%, sostenido por actividades locales como la feria navideña.

En el Alto Neuquén, los porcentajes variaron entre el 50 y el 90 por ciento: Los Miches y Manzano Amargo promediaron el 50%, Huinganco llegó al 90%, Las Ovejas al 55%, y Varvarco al 83%. En El Huecú, la Fiesta Provincial y Regional del Criancero aportó movimiento cultural y comercial.

