Entregaron las primeras 15 licencias de conducir tramitadas a través de la web

By Franco

La Municipalidad entregó hoy con éxito las 15 primeras licencias de conducir que fueron tramitadas a través de la web de la Municipalidad de Neuquén, para la categoría B1 y B2, de los conductores comprendidos entre los 18 y los 59 años.

«La innovación dentro del trámite de las licencias de conducir es algo que veníamos trabajando hace mucho tiempo», aseguró Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, y destacó que se trata de una forma de quitarle presencialidad al trámite.

«Para nosotros es una satisfacción poder actualizarlo y agilizarlo ya que que es uno de los más importantes de la Municipalidad” resaltó Espinosa, tras aclarar que “sólo es para la renovación de licencias nacionales». «Las que aún quedan municipales deberán hacerlas presenciales porque ellos no están cargados aún en el sistema nacional”, dijo y puntualizó que igualmente son muy pocos los que aún quedan con este viejo sistema.

Respecto a la primera jornada Ángel Vázquez, coordinador de Modernización dijo que “es un día grato porque los trámites se realizaron de manera exitosa. Hay una buena experiencia por parte del usuario; les resultó ágil, fácil y claro sobre todo».

En relación a los tiempos del trámite dijo que se pudo cumplir con los objetivos planteados y «pudimos comprobar que es un trámite que no dura más de 10 minutos una vez que llegan a los centros de emisión», señaló Vázquez.

Joaquín Villegas, fue uno de los primeros vecinos en recibir la licencia esta mañana luego de completar todos los pasos la semana pasada a través de la página web de la Municipalidad y aseguró que «fue bastante fácil y sencillo». «Lo único que tuve que hacer fue moverme para hacer el apto físico, y para abonar la tasa del Certificado Nacional de

Antecedentes de Tránsito (CENAT). Después fue subir todo a la página del municipio, y sacar el turno fue de manera virtual. Me acerqué a la ETON, me sacaron la foto y enseguida me la dieron».

El joven contó que fue una buena oportunidad «aproveché a hacerlo de esta manera ya que justo se me había vencido el plazo de la licencia» y destacó que el turno se lo brindaron enseguida, ni bien finalizó el pago de la boleta de CENAT.

Para realizar este procedimiento los interesados tendrán que ingresar a http://www.neuquencapital.gov.ar, y seguir los seis pasos indicados en el apartado de trámites web/ licencia de conducir. Además deberán tener un usuario dentro de la página para poder concretarlo.