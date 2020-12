Entregan lotes con servicios a personas con discapacidad

By Franco

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el intendente Mariano Gaido entregó al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat las primeras carpetas de vecinos y vecinas de la ciudad que cumplen con los requisitos para acceder a un lote en el desarrollo urbano que se está ejecutando en la Meseta.

En total se presentaron 139 carpetas de personas con discapacidad que se acercaron al municipio y fueron recibidos por la secretaría de Ciudadanía, que se encargó de hacer el relevamiento y completar la documentación. En esta primera etapa, se entregarán 30 lotes a través de un sorteo que asegurará la transparencia.

«Por primera vez en la historia, el municipio de Neuquén está cumpliendo con la ordenanza 5422 que establece un cupo de acceso a la vivienda a personas con discapacidad; y no solo lo vamos a cumplir, sino que también vamos a superar este porcentaje establecido, casi duplicándolo», anunció Gaido.

El intendente mencionó que de este modo “estamos revalorizando los derechos que no estaban presentes en el gobierno de la Municipalidad de Neuquén”. “Es un derecho indiscutido que hoy, a través de la secretaría de Ciudadanía, valorizamos, damos una respuesta”, remarcó.

Destacó la función que cumple el Instituto Municipal de la Vivienda y Urbanismo y el hecho de que en esta instancia “personas con discapacidad tienen la posibilidad de tener un lote con servicios a través de un proceso de selección transparente”. “Es un día histórico”, sostuvo.

Gaido, por otro lado, aludiendo al desarrollo de los 10 mil lotes en la meseta, corroboró que la ciudadanía y las organizaciones que la representan “tendrán una participación prioritaria” para que las familias puedan tener su vivienda propia.

Por su parte, Luciana De Giovanetti, secretaria de Ciudadanía agregó: “El intendente nos permitió comenzar a poner en valor toda la normativa que existía en Neuquén. No podemos hablar de que esta capital no estaba pensada desde los legisladores como una ciudad inclusiva, lo que no teníamos era la ejecución de esa normativa vigente”.

“Este es un claro ejemplo: una ordenanza que garantiza un cupo mínimo de acceso a todos los desarrollos urbanísticos dentro del ejido municipal “,dijo y mencionó “hicimos una tarea de mucho esfuerzo”. Aclaró que en el caso de las personas que no tienen autonomía para desplazarse para hacer trámites, el municipio se acercó a sus domicilios para no vulnerar el derecho de ninguna.

Marco Zapata, coordinador de Hábitat y Urbanismo, celebró el paso dado esta mañana en la Municipalidad al recibir las carpetas de los vecinos y vecinas que depositaron su sueño de la vivienda propia en el proyecto de este desarrollo urbanístico que tendrá en su primera etapa 869 lotes, de los cuales 30 serán para personas con discapacidad.

«Tener esta herramienta de trabajo es muy importante, tener estas carpetas de las personas que se acercaron a la secretaría a plantear que necesitaban poder cumplir con su derecho de obtener un lote dentro de la ciudad es una gran satisfacción», dijo Zapata.

«Por primera vez en mucho tiempo, gracias a las políticas del intendente Mariano Gaido, vamos a poder cumplir con la ordenanza establece un mínimo en toda solución habitacional para personas con discapacidad. Sabemos que la necesidad supera la capacidad que tenemos en este primer loteo, pero en los próximos desarrollos que ya se están proyectando también van a ser incluidos».

«Vamos a garantizar en esta primera 30 lugares y vamos a realizar un sorteo con todas las carpetas que nos han acercado desde Ciudadanía para no vulnerar los derechos de ninguno, para que entiendan que ninguno está sobre el otro y luego de eso haremos un orden de prelación para que cada una de las etapas tengamos bien en claro a qué familia le toca en cada uno de esos loteos», agregó Zapata.

Adriana Focarazzo, subsecretaria de Discapacidad, recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1992 declaró el 3 de diciembre, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para poder promocionar sus derechos.

“Cuando hablamos de berreras, derribar estas barreras implica generar una ciudad inclusiva que es la que soñamos todos y todas, y es por la que estamos trabajando sin estereotipos, sin discriminación y promocionando siempre los derechos como los que hoy estamos reivindicando”, resumió Focarazzo.

Por último, Sandra, una de las personas que en el día de hoy entregó su carpeta, expresó su gratitud «en nombre de todos y de todas». «Nunca se habían cedido lotes a personas con discapacidad, con esta entrega, hemos avanzado un gran paso de muchos kilómetros que hay que recorrer. Agradezco a esta gestión que lleva adelante el intendente, Mariano Gaido que nos escucha y nos da la oportunidad de ser una “voz” en la provincia. Antes, esto no pasaba”.