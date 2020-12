Entregan camionetas para la flota del EPEN

By Franco

Las unidades son 4×4 doble cabina y se destinarán a doce localidades de la provincia. La inversión fue de 35 millones de pesos.

El gobernador Omar Gutiérrez entregó hoy 16 camionetas marca Toyota, 4×4, doble cabina, al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). La inversión fue de 35 millones de pesos.

Las unidades se destinarán a Añelo, San Patricio del Chañar, Senillosa, Centenario, Loncopué, Las Lajas, Zapala, Chos Malal, Andacollo, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Neuquén capital.

“Hay quienes confunden rentabilidad y responsabilidad social con déficit económico. De ninguna manera, porque allí donde no llega el sector privado con luz, con energía, abriendo la puerta al porvenir y el futuro, llega esta gran empresa. En el EPEN no hay gastos, en estas camionetas hay inversión”, remarcó el gobernador durante el acto.

Gutiérrez dijo que “en cada localidad, en cada paraje y en cada pueblo me encontraba y me sigo encontrando con una empresa pública que construye desarrollo social; por eso, cuando recorro la provincia enseguida me acerco a la conducción del EPEN del lugar para saber cuáles son las necesidades”.

Dijo que “el pueblo de Neuquén le está muy agradecido al EPEN y en un año como este, estamos doblemente agradecidos. Ratifico y renuevo mi compromiso con el EPEN hasta la última hora, minuto y segundo de mi gestión como gobernador”.

“Quiero decirlo claro: el EPEN tuvo como cualquier otra actividad y empresa una caída de sus recursos y sus ingresos, en este caso del 40 por ciento, y la provincia del Neuquén tuvo una disminución con respecto a sus recursos estimados de 25 mil millones de pesos. Y la respuesta del EPEN fue más coraje, responsabilidad y compromiso”, finalizó el mandatario.

Por su parte, el presidente del EPEN, Francisco Zambón, dijo que “la renovación de la flota de vehículos siempre estuvo planificada, solo se retrasó por la pandemia” y destacó que “este año tan particular puso de manifiesto una vez más lo importante que es la energía eléctrica para la economía y para garantizar los servicios básicos a toda la comunidad”.

Mario Chape, represente de los trabajadores en el directorio del organismo, expresó, en tanto, que “este año tuvimos la enorme tarea de que no falte energía eléctrica en cada hospital, en cada clínica y en cada centro de salud de la provincia” y aseguró: “no podíamos dejar solos a los trabajadores de salud, que le pusieron el cuerpo en esta batalla contra la pandemia”.

Mientras, Carlos Salazar, trabajador del EPEN, agradeció a las autoridades provinciales y del organismo, y señaló que “es muy importante para nosotros contar con este equipamiento, realmente necesitamos estas camionetas 4×4 sobre todo para llegar a muchos parajes del interior donde se hace difícil acceder por las condiciones climáticas y geográficas”.

En el acto, estuvieron presentes también la ministra de Salud, Andrea Peve; y el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Quintriqueo, entre otras autoridades gremiales y provinciales.