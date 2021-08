Entregan 80 actas de tenencias a familias de los sectores Yupanqui y Espartaco

El intendente Mariano Gaido entregó esta mañana las actas de tenencia de los lotes donde residen a 80 familias de los sectores Yupanqui y Espartaco de Islas Malvinas.

En el acto, el subsecretario de Tierras Fiscales, Hernán Ruiz, explicó que esta entrega es parte del plan de regularización dominial solicitado por el intendente, que “estamos llevando adelante en diferentes barrios de la ciudad de Neuquén”.

En estos dos sectores, “también estamos completando obras de infraestructura para que las familias puedan regularizar el servicio de electricidad”, detalló Ruiz, tras precisar que, “luego de las gestiones realizadas por el intendente con la Cooperativa CALF, el municipio está realizando las conexiones intra lotes para que los vecinos puedan contar con el servicio de luz”.

Ruiz señaló que se trata de la primera etapa de regularización de este sector, y una vez que finalicen con esta etapa, continuarán realizando un trabajo similar con otros vecinos para que accedan a la documentación que valide la titularidad de sus lotes y puedan así acceder al tendido eléctrico de manera ordenada y segura.

El presidente de la vecinal del barrio, Eduardo «Lalo» Pilquiñan, celebró esta iniciativa y señaló que “contar con el servicio de la luz hace a un mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos”. “Es importante porque es un barrio que cuenta con 25 mil habitantes”, fundamentó.

“Es algo que se inicia, tenemos un camino bastante largo porque nuestro barrio ha estado muy postergado, y que hoy se genere este tipo de política anima mucho”, puntualizó marcando una bisagra en el desarrollo del sector.

Una de las beneficiarias, María Ángeles Reyes, agradeció al municipio y comentó que «es algo maravilloso porque nos ayuda a crecer como personas». «Se me presentaban muchas dificultades por no tener estos papeles. Uno, al no poder tener un techo digno no puede contar con servicios que son necesarios. Ahora con este trabajo que hicieron desde el municipio vamos a poder poner todo en regla así que estamos muy agradecidos por todo lo que hicieron”.