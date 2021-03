El Consejo Federal de Defensa Civil y Protección de Riesgo se reunió en Neuquén

By Franco

Representantes de esas áreas a nivel patagónico realizan una jornada de trabajo junto a la ministra de Seguridad de la Nación. El gobernador Gutiérrez destacó la articulación y la definición de políticas públicas federales en materia de gestión de riesgo.

Con la participación del gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se desarrolla hoy en Neuquén el Consejo Federal de Defensa Civil y Protección del Riesgo de la región patagónica.

La ministra nacional celebró la presencialidad del encuentro tras un año de pandemia en el cual las áreas que forman parte de este espacio siguieron trabajando para atender situaciones derivadas de nevadas extremas, tormentas o incendios.

En igual sentido se pronunció el gobernador Gutiérrez al hablar del “trabajo excepcional que están llevado adelante para enfrentar esta pandemia” y agradecer también el acompañamiento de las fuerzas provinciales y federales, “a quienes les tocó una tarea muy difícil y muy compleja”.

Gutiérrez consideró que “algo cambió. Se trata de los cambios climáticos que están para quedarse, entonces algún cambio tenemos que producir nosotros para enfrentar, desde la prevención y la planificación, las consecuencias que esos cambios climáticos traen sobre la tierra”.

“Cuando un habitante nos dice ‘esto no pasó nunca’, parecería que es un hecho extraordinario y que como no pasó nunca no habrá de repetirse y es muy probable que se vuelva a repetir. Por ello, es obligatorio que nosotros pongamos manos a la obra y planifiquemos en función de los riesgos, en función de un trabajo interministerial, interprovincial, interinstitucional”. Agregó que “debe haber una política de correspondencia y reciprocidad entre las provincias”.

También, afirmó que “no hay que esperar a que pase algo para que tengamos todos los resortes y los mecanismos previstos para actuar”.

Por su parte la ministra nacional destacó la importancia que tiene para el gobierno nacional el carácter federal de las políticas públicas. “La gestión del riesgo tiene que ser integral –afirmó-; con participación activa de los gobiernos provinciales, municipales y también una de las cosas que se va a discutir hoy es la inclusión de la comunidad”.

En ese sentido detalló que aspiran a lograr que la ciudadanía se involucre y se fortalezca en el diagnóstico e inclusive para la evaluación de las acciones en el territorio. “La secretaría de Articulación Federal de la Seguridad y la subsecretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil están relanzando en las primeras semanas de abril los consejos consultivos de la sociedad civil y empresarial para sumar, con un criterio amplio, federal y multitemático, a esos actores que son realmente esenciales para el trabajo que ustedes están realizando”, adelantó la ministra.

Además, ponderó la centralización de la operación, la inter-operatividad entre provincias, ministerios y organismos científico-técnicos y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) que quedó reflejado en el trabajo realizado en el marco de la pandemia.

“En este sentido –dijo- la decisión de nuestro ministerio es fortalecer el Sistema Nacional De Alerta Temprana y Monitoreo De Emergencias (Siname) incluido el rediseño de su portal web que a partir de los próximos días tendrá una interoperatividad más amplia. Buscamos de esta manera optimizar las herramientas de comunicación e información de datos sensibles, generar alertas tempranas sobre amenazas de múltiple índole, elaborar análisis de riesgo, mapear de manera dinámica las amenazas en cada rincón de la República para la toma de decisiones correctas”.

Ricardo Corradi Diez, ministro de Ciudadanía, calificó la jornada como “paradigmática”. “Estar presentes en este Consejo Federal de Gestión del Riesgo y de Protección Civil es un desafío que va a necesitar de una gran inversión, porque pasar de atender el problema a prevenir el problema genera una inversión en cuanto a la comunicación, a la capacitación y a los recursos necesarios. Tenemos que entender que nuestra relación ha cambiado con el medio ambiente, con los seres humanos”, consideró

A modo de ejemplo recordó el trabajo desarrollado de forma articulada para lograr el monitoreo de volcanes en la Provincia. Al respecto dijo: “Cuando poníamos en marcha este sistema pionero en la Argentina, veíamos que es necesario poder contar con esa información para prevenir de manera eficaz. Pero ahora empieza un nuevo camino, como dice siempre el gobernador: alcanzar una meta es el punto de partida para un nuevo objetivo, que es saber qué hacer con esa información y saber qué hacer cada vez que se presente una situación con nuestros volcanes.”

Por último, Corradi Diez celebró el carácter regional de la reunión. “Tenemos provincias muy similares en distancias, en poblaciones, en riesgos, en recursos naturales y eso hace que podamos focalizarnos en el abordaje de estas temáticas. Hay mucho por trabajar y si lo hacemos de manera conjunta, poniendo por delante a la ciudadanía, tratando de relacionarnos de manera diferente.”