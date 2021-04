By Franco

El Club Unión Vecinal recibió aporte no reintegrable

El Club Unión Vecinal de Valentina Sur recibió un aporte económico no reintegrable para refaccionar sus vestuarios, baños y otras instalaciones en el marco de un nuevo programa municipal creado por el intendente Mariano Gaido, quien destacó el rol social y de contención que cumplen estas instituciones en los barrios.

Con sus 91 años, Unión Vecinal es uno de los clubes más antiguos de la ciudad. “El apoyo nos viene de maravillas, el club necesitaba sí o sí refacciones”, agradeció Fabiana Cárdenas, presidenta del establecimiento que convoca con actividades recreativas y deportivas a niños y jóvenes de 3 años de edad en adelante.

En la firma del acuerdo, Gaido habló de la importancia que tienen los clubes en la vida de los barrios y de cómo forman, moldean y contienen a los chicos, además del papel fundamental que cumplen en periodos especiales como la de pandemia.

“Estamos dando el puntapié de este programa en el club de Valentina Sur, para que pueda desarrollar obras esenciales como los vestuarios para los equipos local y visitante, los baños y el espacio que ocupan los árbitros y que son fundamentales para la institución”, expresó el intendente en el acto de la firma del convenio.

Gaido aseguró que este acompañamiento se trasladará a todos los clubes de la ciudad, ante lo cual, el secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física, Mauricio Serenelli, explicó que “el club decide qué construir o refaccionar en función de sus necesidades, nos presenta el plan de obras, lo analizamos en conjunto y se determina el presupuesto”.

“En contraprestación nos facilitan sus instalaciones deportivas para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos”, añadió Serenelli. “Desde la secretaría de Deportes los acompañamos y supervisamos los trabajos”, apuntó a su vez el director general de Deporte y Competencia, Diego Landeiro.

“Para nosotros –repitió la presidenta del club- es muy importante porque no estaban las instalaciones en condiciones, no había duchas, no había nada, haber optado por esta refacción viene de maravillas. Vamos a arrancar la obra en la primera semana de mayo y trataremos de terminar en el menor tiempo posible, en cuatro o cinco meses”.