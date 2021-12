Distribuyen agua potable y asisten a los animales

By Daniela

Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial informaron que diariamente se provee de líquido a la zona del Malleo, Sancabao y San Ignacio mediante camiones cisterna. También se está transportando a la hacienda hacia la veranada debido a que los animales se encuentran muy débiles para realizar el recorrido.

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, informó que desde el Estado provincial se está asistiendo con agua potable a las comunidades que habitan la zona del Malleo, Sancabao y San Ignacio debido a que las vertientes con que se abastecían normalmente están secas por la sequía.

Asimismo, se está transportando a la mayoría de la hacienda mayor y algún ganado menor hacia la veranada en camiones, porque los animales se encuentran muy débiles para hacer el recorrido a pie, debido a la escasez de pasto en la invernada.

“Estamos en emergencia hídrica, así que en el norte estamos trabajando en hacer perforaciones y en la zona centro y sur, llevamos agua potable para consumo desde Junín de los Andes todos los días, con dos camiones cisterna que son de Corfone a las comunidades cercanas. Son las de Painefilú, cerca del Malleo, la zona de San Ignacio entre Junín y Zapala. que es la comunidad Namuncurá, y también a pobladores de Sancabao”, precisó.

En cuanto a los animales indicó que se está trasladando la hacienda de los crianceros hacia la veranada. “Normalmente hacen el arreo, pero ahora no se pudo debido al estado de los animales que están muy flacos, al no tener pasto en la invernada. Estamos ayudando con transporte de la hacienda mayor y menor, las vacas y terneros por camión y algunos chivos que están muy flacos también van por camión. Los acercamos a la veranada para que tengan que caminar lo menos posible y no se mueran caminando”, señaló.