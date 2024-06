Denuncia a un jardín de Cipolletti por descuidar a un bebé que terminó solo en la calle

Un desesperante episodio ocurrió el viernes a la mañana en un jardín de Cipolletti. El bebé de un año y medio de Candela se escapó del lugar y estuvo solo en la calle por varios minutos. La mamá del niño manifestó que desde la institución “nunca lo salieron a buscar” y que lo devolvió al lugar una vecina que pasó por la zona.

Candela, indignada por la situación, decidió hacer pública su experiencia “para que a nadie más le vuelva a pasar”. El hecho ocurrió en un jardín ubicado en calle General Paz en Cipolletti. Según su relato, se enteró de lo sucedido cuando llegó a buscar a su hijo en el horario de salida. “A las 12:15 cuando lo fui a buscar me dijeron que a las 9:30 mi bebé se había escapado y había estado solo en la calle. Me explicaron que fue durante una actividad que estaban realizando en el SUM. No puedo entender cómo pasó, se supone que estaba su seño cuidándolo”, expresó Candela.

La mamá del niño relató que, según la versión de la directora del jardín, el pequeño quedó solo en la calle por varios minutos. “Me dijeron que estuvo solo y que una señora que pasó lo vio con el uniforme y golpeó el portón para avisar, pero lo peor de todo es que nadie lo reconoció”, aseguró.

“La señora tuvo que pedir hablar con la directora y recién ahí se dieron cuenta que mi hijo no estaba con los nenes de su sala. Es una irresponsabilidad y negligencia terrible porque uno confía en el lugar y después suceden estas cosas”, señaló Candela.

Ante la desidia del jardín, Candela decidió denunciar la situación para que no vuelva a repetirse. “Yo como mamá ayer pasé un día horrible, quise hacer la denuncia en la comisaría y no pude porque me dijeron que no hubo ningún delito y fue por eso que solamente hay una exposición policial”, sostuvo.

Además de la exposición policial, en el jardín hicieron un acta donde quedó registro de lo sucedido. “Desde el jardín me dijeron que fue un error y que van a reforzar las medidas de seguridad para que esto no vuelva a pasar, pero mi hijo a ese lugar no vuelve nunca más”, concluyó Candela.

Este caso pone en evidencia la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los jardines de infantes para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. La negligencia del jardín en este caso es evidente y es necesario que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños.