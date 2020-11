Cultura Profética tiene dos nominaciones a los Grammy Latinos

Los integrantes del emblemático grupo puertorriqueño de reggae Cultura Profética, que el 19 competirá por dos Grammy Latinos, se mostraron contentos por la decisión del pueblo de Puerto Rico de “salir unido a la calle y hacer oír su voz y sus reclamos”.

“Entendemos que es muy importante salir a la calle porque hay muchos cambios que se pueden lograr solo con la gente saliendo y uniéndose y Puerto Rico es un ejemplo increíble de eso por lo menos en los últimos años”, resaltó el cantante y bajista Willy Rodríguez durante una entrevista con Télam.

El vocalista de la banda con 24 años de historia que completan Omar Silva en guitarra y bajo, Juanqui Sulsona en piano y teclados y Eliut González en guitarra, aspira a dos Grammy Latinos en las categorías Álbum de Música Alternativa por su más reciente disco “Sobrevolando” y Canción Alternativa por el tema “Caracoles”.

Willy y Omar charlaron con Télam sobre este momento de la carrera de Cultura Profética y su inserción dentro de Puerto Rico.

Télam: ¿En “Sobrevolando” volcaron el proceso que vivió Puerto Rico en 2019 cuando el pueblo obligó a renunciar a un gobernador?

Willy Rodríguez: Yo diría que no se vuelca toda la experiencia que hemos vivido literalmente, pero definitivamente fue un detonante para nosotros. Definitivamente teníamos que vivir esas experiencias para terminar con letras como las de “Sobrevolando” y terminar de darle sentido a un tema que veníamos trabajando hace muchos años, antes del huracán inclusive. El tema ya tenía un aire pero no fue hasta que vivimos los procesos y la revolución del año pasado que se dieron las letras y el tema terminó de ser.

T: ¿Desde qué lugar se sumaron a esas movilizaciones?

WR: A las manifestaciones fuimos más en calidad de personas. Todas estas cosas que están pasando jamás las vimos venir, que el pueblo se uniera y se indignara para sacar a un líder inepto, inmaduro, incapacitado, pero lo quisimos hacer un poco diferente a muchos artistas y fuimos más en calidad de personas, no queríamos aprovecharnos de la lucha, no queríamos ir en una caravana como si estuviéramos promocionando la banda sino que preferimos hacerlo con el pueblo, con la gente, caminando, sudando, viviendo el momento con las pancartas y con todo lo que se sentía. Hubo diferentes generaciones, diferentes personas sin importar la ideología, la religión, unidos por un mismo fin y nos dimos cuentas que unidos podemos lograr lo que sea. Nosotros venimos hablando de eso desde nuestro primer disco y muchos nos trataron como locos, marihuaneros, revolucionarios pero Cultura no es nuevo en la lucha, siempre hemos estado luchando por lo que queremos. Por la justicia social, por los derechos humanos, por la igualdad, por los recursos naturales, por un mejor Puerto Rico, una mejor Latinoamérica. De eso se ha tratado siempre Cultura Profética.

T: El pueblo puertorriqueño parecía muy tranquilo ¿Las generaciones nuevas son las más agitadoras?

WR: Siempre son los jóvenes los que están más tirados a la calle porque quizás tienen menos que perder, no tienen una vida con muchas personas que dependen de ellos o están más puestos para lo que pueda pasar. Ya cuando las personas tienen trabajos específicos el trabajo los silencia un poco y la necesidad de las cuentas, porque tienen el miedo de perder esa estabilidad. Por eso nos gusta apelar a los jóvenes con todo lo que hemos dicho en nuestras canciones.

T: ¿Cómo toman esta situación de que están viviendo en una de las mecas de la música latina, actualmente?

Omar Silva: Siempre hemos tenido un contacto con las tendencias, especialmente del lado este de los Estados Unidos y en Puerto Rico siempre ha habido un lugar de conexión musical tanto de las Antillas con todo lo que es el norte y el sur, entonces sí, definitivamente lo que se ve por ejemplo en el proyecto de nosotros es esa abundancia de referencias que por algún lugar llegaron. Definitivamente sí, hay un movimiento que como quién dice que sale de la ciudad puertorriqueña y sale también, yo diría, de la realidad social un poco donde aquí las clases conviven. Hay una cultura del underground que se ha convertido en mainstream, pero esa realidad que vive el puertorriqueño definitivamente ha hecho posible que en algún momento cuando estuvo la salsa en su apogeo y ahora con todo lo que es el urbano los puertorriqueños tienen su granito para aportar. Un lujo tener esa diversidad de influencias a la par.