Convocan a la ciudadanía a donar sangre

By Franco

Con el fin de conmemorar el día del Donante de Sangre Voluntario, que se celebra cada 14 de junio, la Municipalidad junto al Centro Regional de Hemoterapia convocan a la ciudadanía a la campaña de donación de sangre que se realizará mañana de 9 a 13 en la sede de Godoy y Novella.

Los turnos se otorgan a través de la línea 147 o enviando mail a atencionalciudadano@muninqn.gov.ar

Los requisitos para poder donar son: tener entre 16 y 65 años de edad (entre 16 y 18 años deben estar autorizados por un tutor), pesar más de 50 kilos, no haber donado sangre los últimos tres meses, no tener tatuajes o perforaciones de menos de un años y no estar en ayunas. En caso de haber sido vacunado de Covid-19 tienen que haber pasado 72 horas y si transitaron la enfermedad tiene que ser 28 días posterior al alta.

Finalizada la práctica médica se le proporcionará a cada donante un refrigerio energético, el cual consta de agua fresca, una fruta y una barrita de cereales casera producida en la Sala de Elaboración de Alimentos Municipal.