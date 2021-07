Continúan los 26° Juegos Deportivos Municipales

By Franco

Este sábado a las 9 continúan desarrollándose los 26° Juegos Deportivos Municipales con la continuidad del fútbol masculino en las categorías Sub 14 y Sub 16 en el predio de A.Fu.Ve.N, a la par que en la sede del Gimnasio del Parque Central comenzará a disputarse la primera fecha del torneo de Vóley femenino en las categorías Sub 14 y 16 , a partir de las 8.30.

Como se recordará, el pasado sábado 17 de julio se retomaron las actividades deportivas de manera presencial en el marco de las competencias municipales.

En esa oportunidad, las categorías Sub 14 y Sub 16 del fútbol masculino se hicieron presente en A.Fu.Ve.N para jugar la segunda fecha del torneo, mientras que en el Gimnasio del Parque Central se desarrolló por primera vez un evento de Tenis de Mesa, el cual será la nueva disciplina para esta 26° edición.

El secretario de Cultura, Deportes y Actividad Física Mauricio Serenelli, destacó la importancia del cuidado en cuanto a los protocolos de bioseguridad: “Hoy la situación epidemiológica nos permite avanzar y desarrollar este tipo de competencias” e insistió con que «estos juegos deportivos se desarrollan bajo todos los cuidados necesarios, para que los chicos y chicas que son parte estén contenidos y puedan desarrollar su talento deportivo dentro del ámbito municipal, puedan socializar y sobre todo volver a conectarse con el deporte”.