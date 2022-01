Continúa la regularización de asentamientos

By Daniela

La Municipalidad de Neuquén avanza en la regularización de tierras en la ciudad, y en esta oportunidad el intendente Mariano Gaido entregó 60 tenencias a familias del sector 26 de Agosto.

“Hay que tener memoria en lo que se llevó adelante durante la historia de la ciudad de Neuquén porque si se construye desde la planificación, con tiempo y con respuestas los vecinos y vecinas no hubiesen tenido que esperar”, dijo Gaido esta mañana durante su discurso en un acto en la Municipalidad del Oeste. En paralelo agradeció a los vecinos y vecinas del asentamiento del 26 de Agosto por haberse acercado y “sobre todo por la confianza”.

“Hoy estamos haciendo entrega de las tenencias pero lo más importante son las obras de agua, de gas, de cloacas y de electricidad que estamos realizando para que tengan una mejor calidad de vida», destacó el jefe comunal.

Felicitó, por otro lado, al equipo municipal: «Estoy orgulloso porque estamos cumpliendo la palabra y porque juntos vamos a inaugurar las obras de servicios en 26 de Agosto como en otros asentamientos de la capital neuquina que lo esperan hace tiempo».

«Para mí es un orgullo que hoy tengan el documento que les garantiza un futuro en el espacio donde viven y conforman una familia», les dijo a los vecinos y vecinas que recibieron sus tenencias.

“Hay un municipio que trabaja con iniciativas concretas que hacen a una ciudad capital con jerarquía, donde todos tienen los mismos derechos y deberes», cerró el intendente.

En el acto también estuvo presente el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, quien recordó el eje del gobierno municipal «llevar justicia a cada uno de los lugares de la ciudad”.

Zapata detalló que ya comenzaron las obras de gas y de electricidad y aseguró que próximamente iniciarán la de cloacas y de agua.

“Todo esto es el resultado de la lucha de los vecinos y de las vecinas y eso no lo podemos desconocer”, destacó el funcionario, y ratificó que se trata de un trabajo en conjunto entre el municipio y la comunidad.

Más adelante dijo unas palabras Raquel Pinilla, una de las beneficiarias. Agradeció al intendente y a sus vecinos y vecinas “que lucharon por esto y dedicaron su tiempo asistiendo a las reuniones con frío, calor y lluvia”. «Es un sueño”, expresó emocionada.

“Era nuestra casa y a la vez no era porque no teníamos nada firmado ni nada concreto, y ahora tenemos nuestra tenencia y los servicios: son nuestros hogares», agregó Pinilla, mientras recordó momentos que tuvieron atravesar en gestiones anteriores donde no recibían respuestas.