Con Ravel, Weber y Dvořák, la Sinfónica inicia la temporada

La Orquesta Sinfónica del Neuquén abrirá su temporada con un concierto dirigido por el maestro Andrés Tolcachir, en una propuesta que reunirá obras centrales del repertorio europeo.

El programa incluirá la Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, la Obertura de El cazador furtivo de Carl Maria von Weber y la Sinfonía Nº 7 de Antonín Dvořák, una de las composiciones más representativas del romanticismo.

La presentación del viernes será transmitida en vivo por Radio y Televisión del Neuquén (RTN), lo que permitirá que el público de toda la provincia pueda seguir el inicio del ciclo.

Las entradas se venden en la boletería del teatro, en Avenida Argentina 235, de lunes a viernes de 8:30 a 21. El valor es de $15.000 la general y $12.000 para jubilados.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Fundación BPN, que convocó a la comunidad a participar de esta apertura de temporada.