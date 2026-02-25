Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, febrero 25, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Con Ravel, Weber y Dvořák, la Sinfónica inicia la temporada

ENTRETENIMIENTOS
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Orquesta Sinfónica del Neuquén abrirá su temporada con un concierto dirigido por el maestro Andrés Tolcachir, en una propuesta que reunirá obras centrales del repertorio europeo.

El programa incluirá la Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, la Obertura de El cazador furtivo de Carl Maria von Weber y la Sinfonía Nº 7 de Antonín Dvořák, una de las composiciones más representativas del romanticismo.

La presentación del viernes será transmitida en vivo por Radio y Televisión del Neuquén (RTN), lo que permitirá que el público de toda la provincia pueda seguir el inicio del ciclo.

Las entradas se venden en la boletería del teatro, en Avenida Argentina 235, de lunes a viernes de 8:30 a 21. El valor es de $15.000 la general y $12.000 para jubilados.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Fundación BPN, que convocó a la comunidad a participar de esta apertura de temporada.

Previous article
Formación artística pública: carreras y talleres con matrícula abierta
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

El PRO busca reflotar el Código Contravencional Provincial

POLITICA 0
El bloque del PRO en la Legislatura de Neuquén...

Celulares y notebooks, con precios contenidos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Un relevamiento de Focus Market sobre las canastas escolares...

Neuquén inició el ciclo lectivo 2026 en fecha

NEUQUÉN 0
Este miércoles comenzaron las clases en la provincia del...

Más leídos

El PRO busca reflotar el Código Contravencional Provincial

POLITICA 0
El bloque del PRO en la Legislatura de Neuquén...

Celulares y notebooks, con precios contenidos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
Un relevamiento de Focus Market sobre las canastas escolares...

Neuquén inició el ciclo lectivo 2026 en fecha

NEUQUÉN 0
Este miércoles comenzaron las clases en la provincia del...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.