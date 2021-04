Comienzan la ronda de vuelta de la fase de grupos en LiFuNe

Durante Semana Santa se disputará la cuarta fecha de la Copa Neuquén de LIFUNE. Es una fecha clave para quienes continúan con aspiraciones de clasificarse a la próxima ronda. Habrá partidos el jueves, viernes y sábado

Programación fecha 4°

Jueves 1 de abril

18 hs. – Petrolero Vs. Unión de Zapala

18 hs. – Deportivo Rincón Vs. Esperanza

18 hs. – Sapere Vs. Confluencia

19 hs. – Independiente Vs. Villa Iris

Viernes 2 de abril

18 hs. – Rivadavia Vs. Los Canales

Sábado 3 de abril

18 hs. – Don Bosco Vs. Alianza

18 hs. – El Porvenir Vs. Bicicross

18 hs. – Añelo Vs. San Patricio

18 hs. – San Lorenzo Vs. Maronese

18 hs. – Unión Vecinal Vs. Centenario

18 hs. – Patagonia Vs. Atlético Neuquén

18 hs. – Eucalipto Vs. Pacífico

Foto: Gentileza El Valle Futbolero