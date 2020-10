Comienza una nueva ronda de tareas de desinfección

By Franco

El operativo diario de desinfección que lleva adelante la Municipalidad recorrió todos los barrios neuquinos, y a partir de lunes comenzará una nueva ronda. Además, ese mismo día volverán a estar habilitados los Centros de Transferencia a los vecinos y vecinas para que dispongan gratuitamente sus residuos voluminosos.

Las tareas de desinfección iniciarán en Melipal y continuarán por Gregorio Álvarez, Unión de Mayo, Islas Malvinas, Santa Genoveva, Confluencia, Villa Ceferino y El Progreso.

“Esta noche finalizamos con un sector que nos quedó Valentina Sur, otros pequeños en Bardas Soleadas y en Área Centro Sur, y así culminamos la vuelta del recorrido de todo el ejido urbano”, informó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

El funcionario indicó que además proseguirá la campaña de desinfección de los espacios públicos más concurridos: “Esos trabajos comienzan a las 7 y se extienden hasta las 16 y se retoman a las 20 hasta las 4”. “Desde el área de Limpieza Municipal, se trabaja 17 horas por día abocada a realizar la desinfección de la ciudad”, destacó al mismo tiempo.

Sobre los Centros de Transferencia ubicados en calles Boer y Tronador y Pérez Novella y Godoy, Haspert señaló que estarán abiertos de lunes a sábado, de 9 a 18, a partir del día 26 de octubre.

Haspert explicó que los Centros de Transferencia permanecieron cerrados por tratarse de servicios no esenciales. Pero llamó la atención respecto de la conducta de “algunos vecinos enojados, que se acercaron con sus vehículos llenos de residuos y los arrojaron en las puertas”.

“Ayer nos pasó que prendieron fuego residuos en el ubicado en Boer y Tronador, y debimos acudir al lugar con un camión regador para sofocar el incendio” dijo y repitió: “Este servicio no era esencial por eso debimos cerrarlo, ya que el último decreto no permitía la circulación de los vecinos no esenciales”.

Por otro lado, el funcionario recordó que este mes “duplicamos la cantidad de equipos de hidrolavado y de vactor que usamos normalmente para desobstruir cañerías tapadas. Los adecuamos y convertimos en equipos de desinfección que recorren lugares concurridos”.

A las y los vecinos les recordó que ante cualquier duda pueden comunicarse a la línea 147 o a través de la página web del Municipio.