Comienza la Copa Neuquén

Mañana se pondrá en marcha una nueva edición de la Copa Neuquén organizada por LIFUNE y que llevará el nombre de Eduardo Losada, en homenaje al recientemente fallecido presidente de Los Canales.

Zona 1: Alianza, Petrolero, Unión de Zapala y Don Bosco.

Zona 2: El Porvenir, Bicicross, Los Canales y Rivadavia.

Zona 3: Esperanza, Rincón, San Patricio y Añelo.

Zona 4: Maronese, San Lorenzo, Centenario y Unión Vecinal.

Zona 5: Atlético Neuquén, Patagonia, Pacífico y Eucalipto.

Zona 6: Villa Iris, Independiente, Confluencia y Sapere.

1ª fecha – Horario oficial 18 hs. Primera División

Petrolero Vs. Alianza

Unión de Zapala Vs. Don Bosco

Bicicross Vs. El Porvenir

Los Canales Vs. Rivadavia

Esperanza Vs. Rincón

San Patricio Vs. Añelo

Maronese Vs. San Lorenzo

Centenario Vs. Unión Vecinal

Atlético Neuquén Vs. Patagonia

Pacífico Vs. Eucalipto

Villa Iris Vs. Independiente

Confluencia Vs. Sapere