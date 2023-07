By altovalley

La batalla en la Tierra ya no es solo entre Autobots y Decepticons… Maximals, Predacons y Terrorcons se unen a Transformers: Rise of the Beasts.

Título Original: Transformers: Rise of the beasts

Origen: Canada, USA

Género: Acción, Aventura, Ciencia Ficción

Director: Steven Caple Jr.

Actores: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Lauren Vélez, Michelle Yeoh, Pete Davidson

Calificación: P-13

Duración: 127 min.

Distribuidora: UIP