Cinépolis – Spider-Man: a través del spider-verso

By altovalley

Miles Morales regresa para el siguiente capítulo de la saga Spider-Verse, ganadora de un Oscar®, una aventura épica que transportará al simpático Spider-Man de Brooklyn a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Arácnidos para enfrentarse a un villano más poderoso que cualquier otro que hayan enfrentado.

Título Original: Spider Man Across The Spider Verse Part One

Origen: USA

Género: Animación, Acción, Ciencia Ficción, Comedia, Aventura

Director: Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers

Actores: Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Issa Rae, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham, Jason Schwartzman

Calificación: P-13

Duración: 140 min.

Distribuidora: UIP