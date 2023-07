Cinépolis – Oppenheimer

By altovalley

Película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. Basada en el libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Título Original: Oppenheimer

Origen: UK, USA

Género: Drama, Historia

Director: Christopher Nolan

Actores: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett, Rami Malek, Kenneth Branagh

Calificación: N/A

Distribuidora: UIP