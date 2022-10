Cinépolis – LILO LILO EL COCODRILO

By Florencia

Basada en la serie de libros best-seller de Bernard Waber.Cuando la familia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) se traslada a la ciudad de Nueva York, su joven hijo Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y a sus nuevos amigos. Todo cambia cuando descubre a un cocodrilo cantante que vive en el ático de su nueva casa al que le encantan los baños, el caviar y la buena música. Los dos se hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por el malvado vecino Mr. Grumps (Brett Gelman), los Primm deben unirse con el carismático dueño de Lilo, Héctor P. Valenti (Javier Bardem), para demostrarle al mundo que la familia puede venir de los lugares más inesperados y que no hay nada malo en un gran cocodrilo cantante con una gran personalidad.

Título Original: Lyle Lyle Crocodile

Origen: USA

Género: Familia, Música, Comedia

Director: Josh Gordon, Will Speck

Actores: Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman and Shawn Mendes as Lyle

Calificación: ATP

Duración: 163 min.

Distribuidora: UIP

