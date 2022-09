Cinépolis – LADY DI

The Princess es un documental cargado de emoción sobre la vida y muerte prematura de Diana, la Princesa de Gales, y sus profundas y trascendentales consecuencias. Contada en su totalidad a través de material de archivo, el film vuelve a explorar esta icónica historia para una audiencia moderna, permitiéndonos experimentarla como nunca antes.

Título Original: The Princess

Origen: United Kingdom

Género: Documental

Director: Ed Perkins

Actores: Princess Diana of Wales, Prince Charles, Queen Elizabeth II of the United Kingdom, Prince William, Prince Harry

Calificación: ATP

Duración: 104 min.

