Cinépolis: LA GALLINA TURULECA

By Florencia

Turuleca es una gallina singular. Su peculiar aspecto y su imposibilidad para poner huevos desata las burlas del resto del gallinero, hasta que un día, Isabel, una exprofesora de música, la lleva a vivir a su granja. Allí, feliz y en armonía, la gallina descubre su gran talento oculto: ¡”Turu” no sólo puede hablar, sino que canta como jamás has oído cantar a una gallina! El talento musical de nuestra amiga la llevará a convertirse en la gran estrella del fascinante Circo Daedalus. Sin embargo, su viaje no será nada fácil. El circo está amenazado por el malvado Armando Tramas, quien desea apropiarse de la fantástica Turuleca.

Título Original: La Gallina Turuleca

Origen: Argentina, España

Género: Familia, Animación, Música, Aventura

Director: Eduardo Gondell, Víctor Monigote

Actores: Guillermo Francella, Flavia Palmiero, Sofia Morandi, Rolo Villar, Agustina Cirulnik

Calificación: ATP

Duración: 80 min.

Distribuidora: Disney

