Cinépolis – JACK EN LA CAJA MALDITA 2

By Florencia

Al abrir una misteriosa caja sorpresa, una rica heredera y su devoto hijo hacen un pacto con un demonio que, si tiene éxito, curará su enfermedad terminal. Con el Jack de la caja desatado y enloqueciendo al personal de su mansión aislada, ¿Se asegurará el dúo de que el demonio reclame las seis víctimas que requiere? ¿O podrá alguien escapar con vida de la mansión Rosewoode?

Título Original: Jack in the box 2: the awakening

Origen: UK

Género: Terror

Director: Lawrence Fowler

Actores: Matt McClure, Mollie Hindle, James Swanton, Nicola Wright, Nicholas Anscombe, Michaela Longden, Erina Mashate, Jason Farries, Victor Mellors, Ben Walters

Calificación: P-13

Duración: 90 min.

Distribuidora: Digicine

