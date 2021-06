Cinépolis: El señor de los anillos, las dos torres

La Compañía del Anillo se ha disuelto. El portador del anillo Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron. Mientras, y tras la dura batalla contra los orcos donde cayó Boromir, el hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los medianos Merry y Pipin, secuestrados por los ogros de Mordor. Por su parte, Saurón y el traidor Sarumán continúan con sus planes en Mordor, en espera de la guerra contra las razas libres de la Tierra Media.

Título Original: The Lord of the Rings: The Two Towers

Origen: Estados Unidos, Nueva Zelanda

Género: Aventura, Fantasía, Acción

Director: Peter Jackson

Actores: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Bernard Hill, Christopher Lee, Billy Boyd

Calificación: P-13

Duración: 176 min.

Distribuidora: Warner Bros.

¡Conseguí tu entrada en Cinépolis haciendo click aquí!