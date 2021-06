Cinépolis: El conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo

“El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo” revela una escalofriante historia de terror, asesinato y un mal desconocido que impresionó incluso a los verdaderos expertos en investigación paranormal Ed y Lorraine Warren. Es uno de los casos más sensacionales de sus archivos; empieza con la lucha por el alma de un niño, los lleva más allá de lo que jamás habían visto y marca la primera vez en la historia de EE. UU. en que un sospechoso de asesinato alega posesión demoníaca como defensa.

Título Original: The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Origen: Estados Unidos

Género: Terror, Misterio, Thriller

Director: Michael Chaves

Actores: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Julian Hilliard, Charlene Amoia, Sarah Catherine Hook, Megan Ashley Brown, Sterling Jerins, Andrea Andrade, Ruairi O’Connor, Shannon Kook

Calificación: N/A

Distribuidora: Warner Bros.

¡Conseguí tu entrada en Cinépolis haciendo click aquí!