Choque fatal en la Ruta 22 dejó dos muertos

Un choque fatal se registró este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 22, en el ingreso a Plaza Huincul, y dejó dos personas fallecidas.

El siniestro vial ocurrió a metros de la dirección de Turismo de la localidad y estuvo protagonizado por dos camionetas: una Toyota Hilux y una Toyota SW4.

De acuerdo con la información disponible, los dos ocupantes que viajaban en la Toyota SW4 murieron en el lugar. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál es el estado de la o las personas que circulaban en la Toyota Hilux blanca.

El hecho ocurrió en el sector ubicado pasando la caminera, en el ingreso a Plaza Huincul, según indicó el periodista Edu Urra.

Bomberos iniciaron el operativo alrededor de las 6.45, mientras que el tránsito en la Ruta Nacional 22 fue interrumpido y se dispuso un desvío para quienes circulan desde Plaza Huincul hacia el sector de barrio Uno.

En el lugar trabajan equipos de emergencia en tareas de limpieza de la calzada y resguardo del área del choque. Las primeras observaciones indicaron que el frente de ambas camionetas quedó destruido tras el impacto