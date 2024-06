Carlos Alcaraz consigue ganar su primer Roland Garros

Carlos Alcaraz ha disputado un partido de remontadas (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2). Gana el tercer título de Grand Slam tras el US Open 2022 y Wimbledon 2023.

Alcaraz es el relevo de Rafa Nadal como español que logra vencer en la tierra batida de París. Su enfrentamiento titánico con Alexander Zverev se apagó por completo en los momentos finales. Cinco juegos seguidos de Zverev y se lleva el tercer set. Completamente desconcertado Alcaraz, no ha conseguido remontar.

Considerado el duelo entre los dos mejores exponentes de la generación nacida en el siglo XXI, la presión ha sido la tónica dominante durante el partido, atenazó a ambos contendientes y como consecuencia multiplicaron los errores.

Alcaraz, tercer raqueta del mundo, une su nombre a los de los de otros siete españoles que ganaron el Roland Garros:

Rafael Nadal: 14 títulos

Sergi Bruguera:

2 títulos

Manolo Santana: 2 títulos

Juan Carlos Ferrero: 1 título

Andrés Gimeno: 1 título

Carlos Moyá: 1 título

Albert Costa: 1 título