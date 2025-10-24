Camión y combi chocan en la Ruta de los Siete Lagos

Este jueves 23 de octubre de 2025, alrededor de las 14:00, se produjo un choque entre un camión y una combi en la Ruta de los Siete Lagos, a 15 km de San Martín de los Andes y cerca del acceso a Quila Quina.

El comisario Rubén Ahumada indicó que el camión Mercedes 11/14 con semirremolque y pluma transportaba un grupo electrógeno grande, que se desplazó al tomar una curva y golpeó el lateral de la combi, a la altura de la puerta del conductor.

El conductor de la combi sufrió una lesión leve en la muñeca y dolor en el cuello, sin requerir atención hospitalaria. La combi, con un solo pasajero, terminó sobre un carril tras impactar el guardarraíl. El camión se detuvo en la banquina contraria y su pluma permitió retirar el grupo electrógeno, evitando el corte del tránsito. Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes realizaron tareas preventivas ante posibles derrames de combustible.

Fuente: FM del Lago