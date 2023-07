BARILOCHE QUIERE COBRAR LAS MULTAS A LOS TURISTAS CHILENOS ANTES QUE REGRESEN A SU PAÍS

La Municipalidad de Bariloche quiere obligar a los turistas chilenos a pagar las multas de tránsito antes de regresar a su país.

La Municipalidad de Bariloche quiere cobrarle sí o si a los turistas chilenos la gran

cantidad de multas que a diario le labran los inspectores de tránsito, por las repetidas

infracciones que cometen en su visita a la ciudad y que actualmente no son canceladas.

El objetivo es que las paguen antes de regresar a su país, razón por la cual se está

avanzando en la firma de un convenio con la Administración Federal de Ingresos Públicos

(AFIP), que tiene bajo su órbita el funcionamiento de las aduanas, entre ellas el puesto

que funciona en el Paso Cardenal Samoré, que es el elegido por la gran mayoría de los

chilenos para cruzar a Bariloche.

La iniciativa es impulsada por el secretario de Hacienda de la comuna, Diego Quintana,

quien destacó que “el cobro de esas multas son ingresos que hoy las arcas municipales

no están pudiendo percibir, principalmente porque no se puede notificar a los propietarios

de los vehículos ya que por lo general los titulares de los automóviles no están presentes

cuando los inspectores labran la multa y una vez que vuelven a Chile ya no tenemos

forma de intimarlos al pago o ejecutarla judicialmente”.

“Esta decisión tiene que ver con sostener el principio de reciprocidad entre los dos países,

porque cuando nosotros vamos a Chile y cometemos una infracción de tránsito, estamos

obligados a pagar la multa antes de volver a la Argentina”, dijo el funcionario, remarcando

que “de concretarse, Bariloche sería la primera ciudad del país en implementar este

sistema porque es una problemática que se registra en todas las ciudades del país y

ninguna ha podido ponerla en marcha”.

“La medida también se relaciona con la equidad contributiva que es uno de los ejes de

trabajo de nuestra gestión al frente de Hacienda del municipio”, enfatizó Quintana.

El secretario estimó que actualmente “si bien las cifras varían de acuerdo a la época del

año, en Bariloche se labran a diario más de 1.000 multas de tránsito por distintas

infracciones, y por lo menos el 35% de ellas son cometidas por conductores de vehículos

de patente chilena” y señaló que “ese número se corresponde con el aumento que se ha

registrado en la visita de turistas del vecino país en el último año”.

De hecho, de acuerdo a las estadísticas que maneja el municipio, en enero de 2023 más

de 35 mil chilenos llegaron a la ciudad y en los últimos meses vienen no solamente con

fines turísticos y de paseo sino que también, atraídos por el tipo de cambio favorable,

llegan en gran cantidad a realizar compras en los supermercados mayoristas

barilochenses para regresar el mismo día.

Quintana recordó que “en 2019, desde la Delegación de Migraciones de Bariloche se

intentó avanzar en una iniciativa similar, pero en ese momento solamente se buscaba

notificar a los conductores chilenos que habían cometido una infracción y tenían una

multa, pero no para obligar a pagarlas, que es lo que queremos hacer nosotros ahora”.

En ese sentido, el secretario de Hacienda explicó que el objetivo es firmar un convenio

con la AFIP por medio del cual al organismo nacional se le daría acceso a la base de

datos del municipio, donde están registradas las multas de tránsito que se realizan y los

dominios de los vehículos.

El funcionario señaló que “el acuerdo con la AFIP sería en términos similares al convenio

que firmamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de

la Dirección de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y se enmarca dentro del

concepto de equidad contributiva que impulsamos desde la gestión municipal”.

“Ya hemos mantenido conversaciones con funcionarios de Aduana, donde estuvimos

avanzando sobre la factibilidad de implementación del sistema y, en principio, están dadas

las condiciones para avanzar”, señaló Quintana.

De acuerdo a la ordenanza tarifaria 2023 que está vigente, en Bariloche el monto a pagar

por las multas de tránsito van desde poco más de 2 mil pesos las más leves (estacionar

en lugar no permitido) hasta cerca de 115 mil pesos las más graves, como pasar un

semáforo en rojo.