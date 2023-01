By Daniela

Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan.

Por disposición de la distribuidora no se aceptarán promociones durante el miércoles pre estreno y los primeros 8 días posteriores al estreno de la película.

Dirigida por James Cameron, AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi y Kate Winslet. El guion es de James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver y la historia de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno. Los productores de la película son James Cameron y Jon Landau, con David Valdes y Richard Baneham como productores ejecutivos. AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA estrena el 15 de diciembre en cines.

AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA contiene varias escenas con luces brillantes que pueden afectar a personas susceptibles a la epilepsia fotosensible o a padecer otras fotosensibilidades.

Título Original: Avatar: The Way of Water

Origen: USA

Género: Acción, Aventura, Ciencia Ficción, Fantasía

Director: James Cameron

Actores: Sam Worthington, Kate Winslet, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Stephen Lang, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, CCH Pounder, Joel David Moore

Calificación: P-13

Duración: 192 min.

Distribuidora: Disney

