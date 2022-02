Avanza la obra de abastecimiento de agua potable en Colonia Nueva Esperanza

By Daniela

El intendente Mariano Gaido, junto al gobernador Omar Gutiérrez y el presidente del EPAS, Mauro Millán, recorrieron esta mañana los avances de la obra que permitirá abastecer con agua potable a las y los vecinos de Colonia Rural Nueva Esperanza.

Durante la recorrida por la cisterna que se construyó en el lugar, el intendente agradeció al equipo del EPAS y a Gutiérrez por los trabajos hechos: “Hoy más que nunca, en un trabajo en equipo, estamos llevando adelante en menos de 30 días la oportunidad histórica que Colonia Rural, este sector tan importante de la ciudad, pueda tener agua”, manifestó.

Gaido resaltó que la provisión de este servicio esencial fue un compromiso que formó parte de su plataforma electoral.

“Es una de las obras más importantes que tenemos en la ciudad, que la moderniza y jerarquiza y que esperaba este sector tan querido de la ciudad”, dijo el jefe comunal quien puntualizó que beneficiará a más de 2500 familias.

Por su parte, el gobernador resaltó que «Mariano (Gaido) formó parte activa de esta obra fundamental cuando ejerció como ministro, y está a un paso de inaugurarla como intendente».

“Esta es una obra histórica, que no está aislada y que representa la necesidad de dar progreso y desarrollo social a Colonia Rural Esperanza. Acá hay 2.500 familias que viven a 10 minutos del centro de la ciudad y se veían privadas de todos los servicios básicos, no tenían infraestructura deportiva, educativa ni sanitaria, no tenían el transporte público de pasajeros, y junto a Mariano (Gaido) fuimos resolviendo y dando respuesta a cada una de estas necesidades”, manifestó el mandatario.

Al mismo tiempo destacó que “lo hicimos sin privatizar ninguna empresa pública, porque para dar respuesta y concretar y que haya desarrollo y progreso tiene que haber un estado presente”. Además, agradeció al Gobierno nacional por el financiamiento de esta iniciativa.

A su turno, Millán detalló que esta obra de provisión de agua para el barrio fue incluida dentro del Plan Quinquenal y realizada gracias a un convenio marco entre Nación, Provincia y Municipio.

“Consiste en la alimentación del barrio a través de la cisterna que se llama Desarrollo de Meseta de Mari Menuco, ubicada al sur de la Autovía Norte. Recibe el agua de Mari Menuco y con una estación elevadora y mil metros de cañería, llega a este tanque elevado de 20 metros de altura y 145 metros cúbicos de capacidad. Desde aquí cubre 46 kilómetros de redes en toda la Colonia”, explicó el presidente del EPAS.

Los trabajos incluyen las conexiones domiciliarias y medidores inalámbricos de última generación, indicó Millán quien anunció que en 30 días estará finalizada toda la obra.