Avanza el diseño del nuevo sistema de transporte público de pasajeros

By Daniela

El estudio técnico del sistema del transporte público de pasajeros de la ciudad de Neuquén ingresó a la etapa de planificación, de cuya plataforma surgirán las bases y condiciones para el llamado a licitación con datos de la realidad de la capital provincial con proyección para los próximos 10 años.

Este desarrollo tiene en cuenta las necesidades de una metrópolis que crece y se transforma de manera vertiginosa y los requerimientos de distintos sectores de usuarios de colectivos.

Con este objetivo, se llevó adelante el sábado un encuentro en el SUM del Concejo Deliberante entre representantes de la Municipalidad, de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Universidad de La Plata a cargo del diagnóstico y planificación del nuevo sistema, esta vez con asociaciones vecinales y personas con movilidad reducida porque una característica que tendrá es ser inclusivo.

“Estamos en la mitad del estudio que viene llevando adelante la UNCo junto con el Observatorio de Movilidad de la Universidad de La Plata y nosotros, desde la secretaría, estamos acompañando este proceso en búsqueda de un nuevo sistema que transforme la movilidad en la capital”, precisó el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán.

Tras destacar el mecanismo participativo ciudadano de todos los sectores en este proceso, el funcionario recordó que “para nosotros el colectivo y el tren como sistemas de transporte son prioritarios, la peatonalización y el uso de la bicicleta, hay que dejar el auto porque la ciudad está congestionada”.

También destacó Morán el crecimiento vertiginoso de Neuquén; “Aparecen elementos casi explosivos, una nueva troncal, el tren, bicisendas y ciclovías, hay mucha población joven. Son todos aspectos que deben ser contemplados para lograr el sistema de transporte público que se merece la ciudad porque el actual es obsoleto, ha quedado antiguo y no da respuesta a las necesidades de las y los vecinos”.

“Desde la gestión del intendente Mariano Gaido nos hemos puesto a trabajar en base a los cumplimientos de los contratos que terminan, por lo cual es la oportunidad y el momento de hacerlo y seguramente –observó el secretario- para esta época del año vamos a estar con una propuesta. Ese es el desafío que tenemos desde el área de Transporte de la y por mandato del intendente de cumplir con este objetivo”.

En tanto, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, indicó que a los actores del transporte que participaron esta mañana del encuentro “los hemos convocado para que nos expresen sus ideas y diagnóstico respecto de los colectivos”.

“Estamos en un momento único para el cambio de paradigmas de un nuevo diseño de transporte, así que este es el comienzo de varias etapas que tenemos por delante y estamos muy conformes con la actividad del día de hoy”, sentenció.

A su vez, el secretario General de la UNCo, Santiago Núñez, apreció que estas reuniones permiten “repensar el sistema y planificar con la gente”, “hoy cuando hablábamos en el encuentro destacamos esta valentía del trabajo colectivo de cara a la gente y de exponerse a escuchar “esto no me gusta”, “esto se puede mejorar”, “esto sí me gusta””.

Laura Aon, a cargo del Observatorio de Movilidad de la Universidad de La Plata tiene la responsabilidad técnica de coordinar este estudio, informó que “la gente que participó hoy estuvo en otras instancias del estudio, y ya nos había comentado las posibilidades específicas de acceso y las necesidades que tenía, y hoy quedaron plasmadas a modo de propuestas que van a ser recuperadas para el diseño final de la nueva propuesta de transporte público”.