Argentina debuta con Brasil en la Liga de Naciones de voley

La espera llegó a su fin y este viernes finalmente será el momento de regresar a las canchas de manera oficial para la Selección Argentina Masculina de Marcelo Méndez. El equipo debutará en la Liga de Naciones (VNL) ante Brasil desde las 16hs de nuestro país con transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play.

Luego de la Copa del Mundo 2019, la Selección volverá al escenario internacional y lo hará en el torneo insignia de la FIVB, la VNL. El equipo desembarcó en Italia el pasado sábado y se entrenó en Monza antes de arribar a Rimini, sede de la burbuja sanitaria donde se desarrollará la totalidad del torneo.

Argentina disputará 15 partidos en la Ronda Preliminar, que tiene formato de todos contra todos y determinará a los cuatro mejores equipos que disputarán las finales. En el primer weekend se enfrentará a Brasil, este viernes a las 16hs, luego a Canadá el sábado a las 14:30hs y por último a Estados Unidos el domingo a las 11hs. Todos los partidos en la pantalla de TyC Sports y TyC Sports Play.

Tras tres días de descanso, el equipo volverá al ruedo para el segundo round de encuentros posiblemente contando ya con los jugadores que no viajaron por tratarse de contactos estrechos. Pablo Crer, Ezequiel Palacios, Agustín Loser, Franco Massimino, Matías Sánchez y Cristian Poglajen viajarán este viernes rumbo a Italia de repetirse el resultado negativo en sus testeos y tras las 72hs de aislamiento en Rimini, se sumarán al resto del grupo.

De esta manera, y junto a los mejores equipos del mundo, la Selección dará inicio oficial al calendario 2021.

VNL – 1º WEEKEND (TyC Sports – TyC Sports Play)

-28/5 16hs Argentina vs Brasil

-29/5 14:30hs Argentina vs Canadá

-30/5 11hs Argentina vs Estados Unidos

INFORMACIÓN SOBRE LOS JUGADORES AISLADOS POR COVID

FeVA informa que los testeos de los contactos estrechos Pablo Crer, Ezequiel Palacios, Agustín Loser, Franco Massimino, Matías Sánchez y Cristian Poglajen fueron negativos.

Los jugadores volverán a hisoparse este jueves y en caso de confirmar el resultado negativo, viajarán a Italia el viernes. Una vez en Rimini, volverán a hacerse estudios, cumplirán con las 72hs de cuarentena previstas por FIVB y repetirán el hisopado para sumarse al resto del equipo de cara al segundo weekend.

Por su parte, Bruno Lima, Santiago Danani y Nicolás Lazo se encuentran en buen estado de salud y bajo observación del cuerpo medico a la espera del cumplimiento de los días de aislamiento establecidos por los protocolos sanitarios. Posteriormente el staff médico avanzará con su evaluación física para determinar el alta y comenzar con los testeos pre viaje.