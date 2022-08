By Florencia

La Municipalidad trabaja en la ampliación del éjido urbano.

Con el objetivo de realizar la planificación de las primeras 300 hectáreas en el marco de la ampliación del ejido urbano de la ciudad, el intendente Mariano Gaido se reunió esta mañana junto a diversas instituciones.

Al respecto, Gastón Contardi, Coordinador de la Unidad de Gestión Municipal, explicó que “estamos trabajando en forma posterior a la ordenanza que le otorgó al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) cerca de 300 hectáreas para avanzar en los desarrollos y hoy se está incorporando al trabajo el Colegio de Arquitectos”.

Se trata de “trabajos que venimos realizando de manera ordenada y paulatina en función de planificar a la ampliación de una nueva Neuquén de acuerdo a lo que nos permite la sanción de la ley”, aclaró Contardi.

Participaron también del encuentro representantes del Colegio de Ingenieros, de los Entes Provinciales de Energía del Neuquén (EPEN) y de Agua y Saneamiento (EPAS) y autoridades de la Cooperativa CALF. “También trabajamos con la Universidad Nacional del Comahue y se van a sumar a este proyecto los Colegios de Ambiente y de Agrimensores”.

En cuanto a los plazos, Contardi dijo que “el intendente quiere que finalicemos lo antes posible, ya que la demanda habitacional es muy grande, pero lo más importante es que los trabajos salgan bien y esperamos antes de fin de año podamos finalizar con las propuestas”.

Con respecto a cómo trabajará el IMUH en esta iniciativa, su presidente, Marco Zapata, comentó que “a partir de la sanción de la ordenanza 14639, que es la que nos cede la tierra desde el Ejecutivo municipal al Instituto, comenzamos a trabajar diferentes situaciones que se presentan en el territorio”.

“Como dijo Gastón (Contardi), el trabajo tiene que ser rápido pero no por eso tiene que dejar de ser ordenado, y en ese camino estamos”, aseguró Zapata al mismo tiempo que resaltó que el municipio viene trabajando en la planificación de una capital neuquina ordenada, “que merezca ser vivida y creando una ciudad moderna inclusiva y participativa”.

“Hacer ciudades es hacer ciudadanía”, definió por su lado el presidente del Colegio de Arquitectos, Diego López de Murillas, al hablar sobre la importancia de planificar “a la Neuquén del futuro, una ciudad con calidad donde la gente pueda vivir, tenga buenos espacios públicos y buenos servicios. Y esto a la postre –insistió- contribuye a tener buenos ciudadanos”.

Explicó que el crecimiento de cualquier ciudad “se va a dar queramos o no queramos” y que esto “se paga muy caro” si no hay planificación porque “la hace insustentable”. “La ciudad no es solo un loteo, hay escuelas, autobuses, transporte y servicios esenciales”, ejemplificó.

Más adelante expresó que “en todas las ciudades conviven realidades diferentes, esto pasa en el mundo porque hay una generación espontánea de la ciudad y otra que es la planificada”, ante lo cual, siguió, “hemos aprendido que esta planificación tiene muchas variables que cambian constantemente, entonces es fundamental ponernos a pensar y prever el desarrollo para esa Neuquén del futuro que todos queremos”.