By Franco

Esta fiesta propone visibilizar el trabajo de las y los músicos de la provincia que desarrollan el género con calidad de nivel internacional.

Se acerca la 4° Fiesta Provincial del Jazz con diversas actividades: capacitaciones, muestras, música en distintas localidades de la provincia. El evento musical se llevará a cabo entre el 21 y el 24 de octubre en Plottier, Junín de los Andes, Plaza Huincul, Villa La Angostura y Neuquén capital, donde se presentarán 14 recitales en vivo.

Además se brindará a través de INAMU (Instituto Nacional de la Música) una charla informativa sobre los derechos intelectuales en la música por Diego Boris; y una Master Class abierta a la comunidad “El bajo en la sección rítmica del jazz actual. Miradas.” por Pablos Besez. También se dictará una capacitación sobre los ejes fundamentales para el entrenamiento vocal por Devra. Todas las actividades son libres y gratuitas.

Al respecto, el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna, destacó que “el festival sigue creciendo, generamos encuentros de artistas de diferentes localidades de la provincia, con música en vivo, capacitaciones y sumamos también muestras de fotografías que son portadoras de la historia del jazz en la región”.

Cronograma de capacitaciones

En relación con el programa las capacitaciones comenzarán el martes 20 de octubre a las 19 con Diego Boris, presidente del INAMU sobre Derechos Intelectuales en la Música en la Sala Alicia Fernández Rego. La actividad se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del ministerio.

En tanto que el jueves 21 a las 17.30 será el turno de la capacitación con Devra “Los ejes fundamentales para el entrenamiento vocal” por Google Meet. Y el viernes 22 a las 17.30 se realizará la Master Class abierta a la Comunidad. “El Bajo en la sección rítmica del jazz actual. Miradas” por Pablo Basez. En la sala Alicia Fernández Rego. Las inscripciones se pueden hacer por medio de la siguiente dirección reservasministerionqn@gmail.com

Programa de las bandas

El cronograma continúa con las bandas. El jueves 21 a las 18 se presentará en Casa Dr. Plottier “Elefanticomio”. Es un grupo de Jazz gestado en mayo del 2013, el cual a lo largo de su vida tuvo múltiples formaciones. Está conformado por Guillermo Hochy Ravagnan en contrabajo, Nicolás Coronado en batería y Facundo Busnadiego en guitarra. El estilo de la banda es un jazz moderno.

En la misma jornada también estará “Libre Albetrío”. El estilo es jazz fusión y tiene un repertorio de temas propios. Los integrantes son Agustín Della Gaspera en guitarra, Juancho Mella en batería y Ruli Becerra en bajo y contrabajo.

También participará “Classic Jazz Quartet”. Está integrado por músicos del Alto valle de Río Negro y Neuquén, forman distintas agrupaciones del género, como Confluencia Jazz Band, Bluessy Jalapeños y Contratempo. Los integrantes son Hugo Reggiani en batería, Delflor Culliqueo en guitarra, Claudio Rosenstein en saxos, Javier Larrion y Laura Lotito en voz.

El viernes 22 de octubre a las 20 se presentará en el Cine Teatro Español Contratempo Jazz. Es una formación que nació a mediados de 2016. Está integrada por Verónica Villagra en voz, Delfor Culliqueo en guitarra, Javier Larrión en contrabajo y José Luis Narbona en batería. Su repertorio se nutre principalmente de Standards de Jazz, con predominancia de estilo Swing de los años 30 al 50, también agrega algunos clásicos del Bossa Nova, como complemento.

En la misma jornada estará Mono León Fusión, compositor y guitarrista patagónico que explora los sonidos de la música más diversas, sus primeras incursiones fueron en el rock.

También participará Spell on You. Se trata de un proyecto musical que fusiona soul y blues con elementos de chill out, jazz y funky, géneros ideales para musicalizar la recepción o cena de un evento.

Por otro lado, el viernes 22 de octubre a las 20 en Casa del Bicentenario – Junín de los Andes estará Oniria. Es una agrupación que desarrolla su música dentro del género jazz contemporáneo, la propuesta del cuarteto es instrumental y plasman un lenguaje musical único.

Además estará El Galpón Trío. Nace en Junín de los Andes en 2011. Sus integrantes son Leo Spinelli en guitarra, Mario Gasparetti en bajo y Daniel «Ruso» Vanni en batería. Desde sus inicios el proyecto está dirigido hacia la música fusión, con especial énfasis en las composiciones y en una identidad artística.

El sábado 23 de octubre a 20 en Centro de Convenciones, Villa la Angostura, se presentará Calalú. Es un proyecto musical original de jazz argentino nuevo radicado en San Martín de los Andes. Cuenta con Nicolás Vidal en el piano y composición, Matías Foia en flauta, Esteban Gismondi en acordeón y Kevin Rodríguez en batería. Una propuesta de música de raíz argentina, donde se perciben los toques, ritmos y colores de la música rioplatense pero dentro de un género que abre las puertas a una variedad de influencias que trascienden las fronteras.

También participarán ZigZax. Es un ensamble de saxofones compuesto por alumnos, ex alumnos y profesores de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes.

Y en la misma jornada estará Blueberry. Aborda una música instrumental con gran carga de improvisación e influencias del latin jazz, funk, blues, bossa nova. Está integrado por Miguel Nayguz en piano, Christian Páez en bajo, Mateo Cordobés en saxo alto, Hernán “Carpo” Bidegain en saxo tenor, y Alejandro “Cachu” Carrizo en batería.

La jornada del domingo 24 de octubre a las 19 en el Centro Cultural Gregorio Álvarez – Plaza Huincul se presentará Tha Jazz Union. Banda oriunda de Plaza Huincul y Cutral Co. Jazz tradicional y moderno que interpreta standar y canción de su propia autoría. Está integrado por Daniel Cides, Mauro Soto, Facundo Carpene, Ramiro Carrasco, Luciano Fuentealba y Matías Valenzuela.

También participará BAY Swing. Es un trio femenino que versiona melodías que sonaban en épocas doradas del jazz americano y francés, desde los años 20s a los 50s.

Además estará Euterpe. Trio musical instrumental que nace con el impulso de generar un espacio particular de exploración y experimentación musical, estilos como, Jazz fusión, música latina y europea, música popular. Con esfuerzo propio logran su primer material (1998) denominado “Todo es Posible”. Y en septiembre de 2003 se graba el segundo material Danza para Amalia.