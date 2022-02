By Franco

La Municipalidad de Neuquén realizará el 5 de marzo en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) la Audiencia Pública para el tratamiento del Servicio Público Masivo de Transporte Urbano de Pasajeros prestado mediante Ómnibus bajo la forma de concesión.

La finalidad de la Audiencia Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana a través de la escucha activa por parte de los funcionarios públicos, los actores que intervienen en el estudio y empresarios para volcar “en la propuesta que va a salir como pliego licitatorio del sistema para los próximos 10 años”, dijo el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán.

Hasta el 2 de marzo se encuentra habilitado el Registro de Participantes en la web oficial de la Municipalidad de Neuquén para que se inscriban los interesados en participar.

El estudio tiene en cuenta de manera integral las redes de movilidad pública, el tren Plottier-Neuquén- Cipolletti y el sistema de bicisendas que recorren prácticamente toda la ciudad.

Morán adelantó la intención de que el servicio sea prestado, por lo menos, por tres empresas y señaló que “el sistema que tenemos actualmente es obsoleto. Creemos que la ciudad de Neuquén es muy atractiva, recibe permanentemente inversiones y, en este caso, puede recibir propuestas de empresas que tengan interés. Buscamos abrir la ciudad con distintas frecuencias y paradas”.

Actualmente el servicio es prestado por Autobuses Neuquén y se vence próximamente, por lo cual desde hace un año las áreas técnicas de la subsecretaría de Transporte vienen trabajando y con este propósito la Municipalidad contrató a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que se asesora con el Observatorio de Movilidad y la Universidad Nacional de La Plata.

La convocatoria está pautada por ordenanza N° 7778/97. En la Audiencia Pública se informará la propuesta, van a estar presentes los responsables del estudio, “y vamos escuchar principalmente para en el mes de mayo tener el pliego para convocar a las empresas bajo los parámetros establecidos para que la ciudad tenga un servicio ágil, eficiente, moderno, accesible para todos”, dijo el secretario municipal.

Indicó que el estudio “se encuentra en un 70 por ciento de avance. Lo comenzamos en mayo del año pasado y finalizará en abril. Hemos pasado toda la parte de encuestas y diagnósticos y estamos en proceso de avances y recorridos”.

Aseguró que el resultado del informe va a ser publicado para luego “poder discutir e incluir todos los aportes que puedan brindarnos las personas que estén interesadas en el transporte público de la ciudad”

Anticipó que la audiencia será un debate público que se transmitirá en YouTube de forma abierta para quienes quieran visualizarlo y que también se podrá participar de forma presencial inscribiéndose a través de la página de la Municipalidad o de la línea gratuita 147.

Por otro lado, sostuvo que si bien el resultado no es vinculante ya que las ordenanzas que posee la ciudad establecen que las audiencias públicas no lo son, “el resultado de esta audiencia es fundamental para nosotros y no quita que la tomemos como un insumo”, a la vez que aseguró que será incorporada al estudio sobre el transporte público.

Temario de la Audiencia Pública:

a) Marco Regulatorio del Servicio Público de Transporte de Pasajeros prestado mediante Ómnibus de la Ciudad de Neuquén. Ordenanza 11641) y demás normativa de aplicación. b) Recorridos, horarios y frecuencias de las unidades. c) Tarifas y beneficios. d) Unidades e) Paradas f) Entorno de la parada g) Información teórica y en tiempo real en sitios web y aplicaciones. h) Monitoreo y seguimiento satelital de las unidades. i) Planes y proyectos de movilidad y transporte con enfoque de accesibilidad, género y participación ciudadana. j) Estructura y funcionamiento de la Autoridad de Aplicación k) Cualquier otro tema que se vincule directamente con el objeto particular de la audiencia.

El Orden del día será publicado en la página web oficial del Municipio el día anterior a la Audiencia Pública.

Las consultas pueden realizarse en el 147 o al mail audienciapublicaSTPP@muninqn.gov.ar