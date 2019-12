¿Cómo quedaría el calendario de feriados para 2020?

By Franco

Con la llegada de un nuevo año, se abre un interrogante frecuente: qué feriados habrá durante los próximos 365 días y en qué días caerán. Un repaso por las fechas, que en algunos casos, ya fueron oficializadas por el Gobierno

Quedan apenas cinco días para que termine el año y la pregunta que surge de cara a 2020 es cómo quedará el calendario de los feriados para los próximos 12 meses. A diferencia del 2019, el año que viene habrá más fines de semana largos, muchos de los cuales fueron confirmados a través del Decreto 717/2019, publicado en octubre pasado en el Boletín Oficial.

Este documento, que lleva la firma del entonces presidente Mauricio Macri, aclaró que se trata de feriados y no de “días no laborables”, por lo que tanto los organismos y compañías del Estado como las empresas y negocios privados estarán obligados a darles estos descansos a sus empleados o, en caso contrario, liquidarlos según lo establecido en la ley.

De esta manera, al calendario de feriados habituales, se agregaron el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como fechas destinadas “a promover la actividad turística”. En total, el año próximo habrá 19 feriados (12 inamovibles, 4 trasladables y los 3 “puente” anunciados en octubre) y 11 días no laborables, los cuales solamente afectan a los empleados públicos y bancarios, mientras que para el sector privado depende de cada empresa.

Así quedaría el calendario de feriados y días no laborables para el 2020:

-1 de enero (feriado): Año Nuevo

-24 y 25 de febrero (feriados): Carnaval

-23 de marzo (feriado): Feriado puente

-24 de marzo (feriado): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

-2 de abril (feriado): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

-9 de abril (no laborable): Jueves Santo

-10 de abril (feriado): Viernes Santo

-9, 10, 15 y 16 de abril (no laborables): Pascuas Judías.

-24 de abril (no laborable): Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos

-1 de mayo (feriado): Día del Trabajador

-24 de mayo (no laborable): Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán

-25 de mayo (feriado): Día de la Revolución de Mayo

-15 de junio (feriado transferible): Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín de Güemes

-20 de junio (feriado): Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

-9 de julio (feriado): Día de la Independencia

-10 de julio (feriado): Feriado puente

-31 de julio (no laborable): Fiesta del Sacrificio en la religión islámica

-17 de agosto (feriado transferible): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

-20 de agosto (no laborable): Año Nuevo Islámico

-19 y 20 de septiembre (no laborables): Año Nuevo Judío

-28 de septiembre (no laborable): Día del Perdón en la religión judía

-12 de octubre (feriado transferible): Día del Respeto a la Diversidad Cultural

-23 de noviembre (feriado transferible): Día de la Soberanía Nacional

-7 de diciembre: Feriado puente

-8 de diciembre (feriado): Inmaculada Concepción de María

-25 de diciembre (feriado): Navidad

Fuente: Infobae